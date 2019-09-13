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Топ-5 упражнений для идеальной растяжки на все группы мышц

Lite » Красота 13.09.2019 - 08:32
Топ-5 упражнений для идеальной растяжки на все группы мышц
Иллюстративное фото (pexels.com)

Эксперт по похудению показала эффективные упражнения

Чтобы укрепить мышцы, улучшить гибкость тела и забыть о боли в спине, необходимо выполнять упражнения на растяжку. Эксперт по правильному питанию и похудению Катя Медушкина, которая недавно рассказала, как похудеть без интенсивных тренировок, поделилась на своей странице в Instagram лучшими упражнениями для стретчинга.

Данный комплекс подойдет как для самостоятельной тренировки, так и в качестве растяжки после силовых или интенсивных нагрузок для восстановления мышц и связок.

Важные правила:

  • Все движения выполняются плавно.
  • Дыхание должно быть ровным и глубоким.
  • Задерживать каждое положение желательно хотя бы на 30 секунд, а лучше по минуте.

Видео: (instagram.com/katya_medushkina)⠀

Для тренировки нам понадобится коврик, вода и улыбка.

Топ-5 упражнений для идеальной растяжки на все группы мышц

Иллюстративное фото (pexels.com)

Упражнение 1

Садимся на коврик. Одну ногу сгибаем в колене и кладём перед собой, второй ногой упираемся в пол, колено при этом «смотрит в потолок». Из этого положения руку, одноименную со стоящей ногой, уводим назад за себя. Разворачиваем только плечи, локтем упираемся в бедро и задерживаемся в этом положении, затем меняем ногу.

Упражнение 2

Одну ногу сгибаем в колене и кладём перед собой, а вторую максимально отводим назад, продавливая таз вниз. Задерживаемся в этом положении, затем меняем ногу.

Топ-5 упражнений для идеальной растяжки на все группы мышц

Иллюстративное фото (pexels.com)

Упражнение 3

Ложимся на коврик, одну ногу сгибаем в колене, другую кладём на неё, таким образом, чтобы лодыжка оказалась чуть ниже бедра.

Пропускаем одну руку сквозь образовавшиеся «кольцо» и держимся вместе с другой рукой за колено. Чувствуем напряжение в ягодицах. Остаемся в этом положение до 60 секунд, затем меняем ногу.

Упражнение 4

Одной ногой упираемся на колено, другую вытягиваем в сторону, одноименной рукой опираемся на вытянутую ногу, вторую руку поднимаем над головой. Наклоняем корпус вбок и тянемся к вытянутой ноге в течении 30-60 секунд. Затем меняем ногу.

Топ-5 упражнений для идеальной растяжки на все группы мышц

Иллюстративное фото (instagram.com/katya_medushkina)

Упражнение 5

Упираемся коленом в пол, вторую, слегка согнутую в колене, уводим назад. Таз продавливаем вниз, руки поднимаем над головой и тянемся пальцами рук вверх. Задерживаемся в этом положении.

Топ-5 упражнений для идеальной растяжки на все группы мышц

Иллюстративное фото (pexels.com)

Напомним, диетолог Елена Кален назвала самые эффективные упражнения для снижения веса.

Ранее диетолог Светлана Фус рассказала, как нужно правильно совмещать тренировки и питание, чтобы похудеть и не навредить здоровью.

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