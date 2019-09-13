Топ-5 упражнений для идеальной растяжки на все группы мышц

Иллюстративное фото (pexels.com)

Эксперт по похудению показала эффективные упражнения

Чтобы укрепить мышцы, улучшить гибкость тела и забыть о боли в спине, необходимо выполнять упражнения на растяжку. Эксперт по правильному питанию и похудению Катя Медушкина, которая недавно рассказала, как похудеть без интенсивных тренировок, поделилась на своей странице в Instagram лучшими упражнениями для стретчинга.

Данный комплекс подойдет как для самостоятельной тренировки, так и в качестве растяжки после силовых или интенсивных нагрузок для восстановления мышц и связок.

Важные правила:

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Все движения выполняются плавно.

Дыхание должно быть ровным и глубоким.

Задерживать каждое положение желательно хотя бы на 30 секунд, а лучше по минуте.

Видео: (instagram.com/katya_medushkina)⠀

Для тренировки нам понадобится коврик, вода и улыбка.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

Упражнение 1

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Садимся на коврик. Одну ногу сгибаем в колене и кладём перед собой, второй ногой упираемся в пол, колено при этом «смотрит в потолок». Из этого положения руку, одноименную со стоящей ногой, уводим назад за себя. Разворачиваем только плечи, локтем упираемся в бедро и задерживаемся в этом положении, затем меняем ногу.

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Упражнение 2

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Одну ногу сгибаем в колене и кладём перед собой, а вторую максимально отводим назад, продавливая таз вниз. Задерживаемся в этом положении, затем меняем ногу.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

Упражнение 3

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Ложимся на коврик, одну ногу сгибаем в колене, другую кладём на неё, таким образом, чтобы лодыжка оказалась чуть ниже бедра.

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Пропускаем одну руку сквозь образовавшиеся «кольцо» и держимся вместе с другой рукой за колено. Чувствуем напряжение в ягодицах. Остаемся в этом положение до 60 секунд, затем меняем ногу.

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Упражнение 4

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Одной ногой упираемся на колено, другую вытягиваем в сторону, одноименной рукой опираемся на вытянутую ногу, вторую руку поднимаем над головой. Наклоняем корпус вбок и тянемся к вытянутой ноге в течении 30-60 секунд. Затем меняем ногу.



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Иллюстративное фото (instagram.com/katya_medushkina)

Упражнение 5

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Упираемся коленом в пол, вторую, слегка согнутую в колене, уводим назад. Таз продавливаем вниз, руки поднимаем над головой и тянемся пальцами рук вверх. Задерживаемся в этом положении.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Напомним, диетолог Елена Кален назвала самые эффективные упражнения для снижения веса.

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