Топ-7 вправ, які замінять вам тренажерний зал

Немає часу або можливості купити абонемент в зал? Не проблема. Фітнес-тренер Ксенія Хазова, яка раніше розповіла, як прибрати жир на животі, показала кілька вправ з тканинними гумками, після яких ви відчуєте себе так, ніби відпахали тренування в залі.

І ніяких тренажерів не треба, тільки підлога, стіна і диван! Робимо 4 підходи по 20 повторень.

Відео: (instagram.com/kssorok)

Топ-5 вправ для ідеальної розтяжки на всі групи м'язів

Сідничний місток біля стіни, у верхній точці стискаємо сідниці

Згинання ніг лежачи, аналог згинання в тренажері, зміцнюємо задню поверхню стегна

Розведення ніг тримаючись за диван, аналог розведення ніг в тренажері, пробиваємо малий сідничний, попині вушка.

Ілюстративне фото (jvlife.ru)

Розведення ніг сидячи, все те ж саме, але трохи зміщуємо акцент

Відведення ноги зі столиком, це вогняна вправа, я мало де так відчуваю свої сідниці

Відведення ноги лежачи, добиваємо попині вушка

Ілюстративне фото (jvlife.ru)

Як бачите, ефективно тренуватися можна і вдома, а вправ з гумками існує безліч.

Нагадаємо, дієтолог-нутриціолог Лора Філіппова розповіла, як вирахувати своє оптимальне фізичне навантаження.