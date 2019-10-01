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Топ-7 вправ, які замінять вам тренажерний зал

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Фітнес-тренер поділилася корисним відеоуроком

Немає часу або можливості купити абонемент в зал? Не проблема. Фітнес-тренер Ксенія Хазова, яка раніше розповіла, як прибрати жир на животі, показала кілька вправ з тканинними гумками, після яких ви відчуєте себе так, ніби відпахали тренування в залі.

І ніяких тренажерів не треба, тільки підлога, стіна і диван! Робимо 4 підходи по 20 повторень.

Відео: (instagram.com/kssorok)

Топ-5 вправ для ідеальної розтяжки на всі групи м'язів

  • Сідничний місток біля стіни, у верхній точці стискаємо сідниці
  • Згинання ніг лежачи, аналог згинання в тренажері, зміцнюємо задню поверхню стегна
  • Розведення ніг тримаючись за диван, аналог розведення ніг в тренажері, пробиваємо малий сідничний, попині вушка.

Ілюстративне фото (jvlife.ru)

  • Розведення ніг сидячи, все те ж саме, але трохи зміщуємо акцент
  • Відведення ноги зі столиком, це вогняна вправа, я мало де так відчуваю свої сідниці
  • Відведення ноги лежачи, добиваємо попині вушка

Ілюстративне фото (jvlife.ru)

Як бачите, ефективно тренуватися можна і вдома, а вправ з гумками існує безліч.

Нагадаємо, дієтолог-нутриціолог Лора Філіппова розповіла, як вирахувати своє оптимальне фізичне навантаження.

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