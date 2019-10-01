Топ-7 вправ, які замінять вам тренажерний зал

Фітнес-тренер поділилася корисним відеоуроком
Немає часу або можливості купити абонемент в зал? Не проблема. Фітнес-тренер Ксенія Хазова, яка раніше розповіла, як прибрати жир на животі, показала кілька вправ з тканинними гумками, після яких ви відчуєте себе так, ніби відпахали тренування в залі.
І ніяких тренажерів не треба, тільки підлога, стіна і диван! Робимо 4 підходи по 20 повторень.
Відео: (instagram.com/kssorok)
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Ілюстративне фото (jvlife.ru)
Ілюстративне фото (jvlife.ru)
Як бачите, ефективно тренуватися можна і вдома, а вправ з гумками існує безліч.
Нагадаємо, дієтолог-нутриціолог Лора Філіппова розповіла, як вирахувати своє оптимальне фізичне навантаження.