Как вычислить свою оптимальную физическую нагрузку: советы эксперта

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт рассказала, какой активности стоит отдать предпочтение на протяжение дня

Физическая нагрузка – это обязательно условие при похудении, а также для поддержания здорового способа жизни, хорошего настроения и самочувствия. Но для каждого ее интенсивность может быть разной, впрочем, есть общие рекомендации, которые помогут определиться с выбором спорта и физической активности. Об этом на своей странице в Instagram рассказала диетолог-нутрициолог Лора Филиппова, которая ранее назвала продукты для молодости и красоты.

Она дала определению адекватной физической нагрузки и перечислила ее составляющие.

Адекватная физическая нагрузка - это:

⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

утренняя разминка - каждый день (сурия, метаболическая зарядка, растяжка, дыхательная гимнастика, короткий комплекс упражнений на 5-7 минут либо что-то другое).

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ежедневная бытовая активность - ходьба не менее 10000 шагов, не лежание на диване вечером сразу после еды, вставать из-за компьютера в течении дня (треккеры с напоминание вам в помощь).

3 (4) любимые тренировки в неделю с адекватной нагрузкой. Правильная тренировка, это когда вы после чувствуете прилив сил, если упадок, хочется спать сильно, то, скорее всего, вы занимались не в своей пульсовой зоне и этот темп/нагрузка вам лично не подходят!

Иллюстративное фото: (unsplash.com)

движение – жизнь, и с возрастом нужно меньше есть и больше двигаться.

Также эксперт пояснила, как полноценный обед способствует похудению и почему нестоит пропускать этот прием пищи.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Обеденное время - период максимальной активности нашей ферментной системы. Это время, когда мы можем позволить себе разнообразие. И более объемную порцию.

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После правильного и сытного обеда очень легко контролировать свой аппетит во второй половине дня. И особенно за ужином!

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И запомните важное утверждение: пропуск обеда - переедание за ужином.

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