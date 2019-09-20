ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Как вычислить свою оптимальную физическую нагрузку: советы эксперта

Lite » Еда 20.09.2019 - 13:45
Как вычислить свою оптимальную физическую нагрузку: советы эксперта
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт рассказала, какой активности стоит отдать предпочтение на протяжение дня

Физическая нагрузка – это обязательно условие при похудении, а также для поддержания здорового способа жизни, хорошего настроения и самочувствия. Но для каждого ее интенсивность может быть разной, впрочем, есть общие рекомендации, которые помогут определиться с выбором спорта и физической активности. Об этом на своей странице в Instagram рассказала диетолог-нутрициолог Лора Филиппова, которая ранее назвала продукты для молодости и красоты.

Она дала определению адекватной физической нагрузки и перечислила ее составляющие.

Адекватная физическая нагрузка - это:
Как вычислить свою оптимальную физическую нагрузку: советы эксперта⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • утренняя разминка - каждый день (сурия, метаболическая зарядка, растяжка, дыхательная гимнастика, короткий комплекс упражнений на 5-7 минут либо что-то другое).

Почему экспресс-диеты не эффективны: эксперт дала исчерпывающий ответ

  • ежедневная бытовая активность - ходьба не менее 10000 шагов, не лежание на диване вечером сразу после еды, вставать из-за компьютера в течении дня (треккеры с напоминание вам в помощь).
  • 3 (4) любимые тренировки в неделю с адекватной нагрузкой. Правильная тренировка, это когда вы после чувствуете прилив сил, если упадок, хочется спать сильно, то, скорее всего, вы занимались не в своей пульсовой зоне и этот темп/нагрузка вам лично не подходят!

Как вычислить свою оптимальную физическую нагрузку: советы эксперта

Иллюстративное фото: (unsplash.com)

  • движение – жизнь, и с возрастом нужно меньше есть и больше двигаться.

Также эксперт пояснила, как полноценный обед способствует похудению и почему нестоит пропускать этот прием пищи.

Как вычислить свою оптимальную физическую нагрузку: советы эксперта

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Обеденное время - период максимальной активности нашей ферментной системы. Это время, когда мы можем позволить себе разнообразие. И более объемную порцию.

После правильного и сытного обеда очень легко контролировать свой аппетит во второй половине дня. И особенно за ужином!

И запомните важное утверждение: пропуск обеда - переедание за ужином.

Ранее эксперт по правильному питанию Катя Медушкина рассказала об оптимальной скорости похудения и научила ее правильно рассчитывать.

Почему не уходит живот: диетолог назвала важную скрытую причину Это мифы: диетолог назвала факторы, которые не влияют на похудение
Новости Украины похудениедиетолог
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь