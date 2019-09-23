ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Как убрать жир на животе: фитнес-тренер дала эффективные рекомендации

Lite » Красота 23.09.2019 - 18:33
Как убрать жир на животе: фитнес-тренер дала эффективные рекомендации
Иллюстративное фото (pexels.com)

Эксперт отметила, что одними лишь упражнениями результата не добиться

Одна из самых популярных проблем у женщин - лишний жир в районе живота и боков. Как же от него избавиться? Фитнес-тренер Ксения Хазова поделилась на своей странице в Instagram эффективными рекомендациями, которые помогут вам добиться фигуры мечты.

Для начала эксперт решила разобраться, почему же талия кажется широкой.

Причин много. Одна из них - особенность строения вашего скелета. Если ваш тип фигуры - песочные часы, вам повезло. Даже если наберете лишние кг, талия никуда не денется. Если вы прямоугольник или треугольник - заполучить талию сложнее.

Вторая причина - процент жира. Спасательный круг обычно появляется из-за переизбытка калорий. У женщин именно там жир откладывается в первую очередь. Недостаток белка, отсутствие активности, стрессы, плохой сон, курение и алкоголь - все делает свое дело.

Как убрать жир на животе: фитнес-тренер дала эффективные рекомендации

Иллюстративное фото (pexels.com)

Что делать?

Здесь все зависит от причины. Если строение скелета позволяет иметь осиную талию, диета поможет. Если же у вас прямоугольная фигура, жир уйдет, но талия все равно не будет “осиной”.

Нужно ли делать какие-то специальные упражнения?

В одном исследовании шесть недель упражнений на пресс не дали никакого результата: не снизили вес, не убрали жир с живота. В другом эксперименте 12 недель диеты в сочетании с тренировками на пресс дали точно такой же результат, как и диета вообще без упражнении.

Вывод: упражнения на пресс не помогают убрать живот. Так что подойдут любые тренировки, главное чтобы они были. В идеале - сочетание силовых и кардио. А вот делать планки, складки и скручивания по 100 раз нет смысла.


Что не стоит делать:

Исключите упражнения, которые нагружают “косые” мышцы пресса. Это любые движения с поворотами корпуса: косые скручивания, наклоны в стороны с гантелями, боковые планки и тд.

Как убрать жир на животе: фитнес-тренер дала эффективные рекомендации
Иллюстративное фото (pexels.com)

Что касается обруча, недавнее исследование показало, что шесть недель кручения утяжелённого обруча (1,5 кг) снизило количество жира на животе на 2%, а талия стала тоньше на 3,1 см. При этом сами ученые не понимают, почему так произошло. Возможно, это связано с механической стимуляцией жировых клеток. Но один обруч погоды не сделает, все равно нужен дефицит калорий и физическая активность.

Как убрать жир на животе: фитнес-тренер дала эффективные рекомендации

Иллюстративное фото (pexels.com)

Напомним, диетолог-нутрициолог Лора Филиппова рассказала, как вычислить свою оптимальную физическую нагрузку.

Ранее диетолог Светлана Фус рассказала, как нужно правильно совмещать тренировки и питание, чтобы похудеть и не навредить здоровью.

Как вычислить свою оптимальную физическую нагрузку: советы эксперта Почему не уходит живот: диетолог назвала важную скрытую причину
Новости Украины похудениефитнес-тренер
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь