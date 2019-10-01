Топ-7 упражнений, которые заменят вам тренажерный зал

Фитнес-тренер поделилась полезным видеоуроком
Нет времени или возможности купить абонемент в зал? Не проблема. Фитнес-тренер Ксения Хазова, которая ранее рассказала, как убрать жир на животе, показала несколько упражнений с тканевыми резинками, после которых вы почувствуете себя так, как будто отпахали тренировку в зале.
И никаких тренажеров не надо, только пол, стена и диван! Делаем 4 подхода по 20 повторений.
Видео: (instagram.com/kssorok)
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Иллюстративное фото (jvlife.ru)
Иллюстративное фото (jvlife.ru)
Как видите, эффективно тренироваться можно и дома, а упражнений с резинками существует великое множество.
Напомним, диетолог-нутрициолог Лора Филиппова рассказала, как вычислить свою оптимальную физическую нагрузку.