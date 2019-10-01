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Топ-7 упражнений, которые заменят вам тренажерный зал

Lite » Красота 01.10.2019 - 08:36
Топ-7 упражнений, которые заменят вам тренажерный зал
Иллюстративное фото (instagram.com/kssorok)

Фитнес-тренер поделилась полезным видеоуроком

Нет времени или возможности купить абонемент в зал? Не проблема. Фитнес-тренер Ксения Хазова, которая ранее рассказала, как убрать жир на животе, показала несколько упражнений с тканевыми резинками, после которых вы почувствуете себя так, как будто отпахали тренировку в зале.

И никаких тренажеров не надо, только пол, стена и диван! Делаем 4 подхода по 20 повторений.

Видео: (instagram.com/kssorok)

Топ-5 упражнений для идеальной растяжки на все группы мышц

  • ⠀Ягодичный мостик у стены, в верхней точки сжимаем ягодицы
  • Сгибание ног лежа, аналог сгибания в тренажере, укрепляем заднюю поверхность бедра
  • Разведение ног держась за диван, аналог разведения ног в тренажере, пробиваем малую ягодичную, попины ушки.

Топ-7 упражнений, которые заменят вам тренажерный зал

Иллюстративное фото (jvlife.ru)

  • Разведение ног сидя, все то же самое, но немного смещаем акцент
  • Отведение ноги со столиком, это огненное упражнение, я мало где так чувствую свои ягодицы
  • Отведение ноги лежа, добиваем попины ушки

Топ-7 упражнений, которые заменят вам тренажерный зал

Иллюстративное фото (jvlife.ru)

Как видите, эффективно тренироваться можно и дома, а упражнений с резинками существует великое множество.

Напомним, диетолог-нутрициолог Лора Филиппова рассказала, как вычислить свою оптимальную физическую нагрузку.

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