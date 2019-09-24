Топ-5 ошибок в уходе за волосами⠀

Казалось бы, что может быть проще, чем уход за волосами. Но не тут-то было - девушки часто совершают одинаковые ошибки, которые очень негативно сказываются на шевелюре. Бьюти-блогер Ирина Шарк перечислила в своем Instagram-аккаунте 5 самых популярных ошибок, которые лучше не повторять. К слову, ранее она делилась советами, как остановить выпадение волос и отрастить пышную шевелюру.

Что вы делаете не так:

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Не мойте волосы горячей водой

Горячая вода нарушает структуру волоса, а также активизирует работу сальных желез. Кроме этого, высокая температура воды очень не подходит окрашенным волосам. Мыть голову нужно теплой или слегка прохладной водой.

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Подбираете шампунь не по типу кожи

Важно помнить, что основная функция шампуня это очищение кожи головы, а не самих волос. Поэтому если у вас, например, секутся кончики, а кожа головы жирная, то шампунь должен быть для жирных волос, а не для сухих, как может показаться.



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Иллюстративное фото: (pexels.com)

Забываете использовать термозащиту во время горячей укладки волос.

Всегда наносите термозащиту перед использованием фена и утюжка.

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Иллюстративное фото: (pexels.com)

Забываете регулярно очищать расческу для волос

Со временем в расческе скапливается много грязи (остатки косметических средств, грязь и т.д.) поэтому важно регулярно ее мыть.

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Неправильно расчесываете волосы

Важно начинать расчесывание волос не с корней, а с кончиков.



Иллюстративное фото: (pexels.com)

Ранее бьюти-блогер Ирина Шарк рассказала, как приготовить простую маску "два в одном", которая укрепит волосы и придаст им блеск, а также улучшит кожу лица.