Топ-5 помилок у догляді за волоссям⠀

Б'юті-блогер поділилася важливими рекомендаціями
Здавалося б, що може бути простіше, ніж догляд за волоссям. Але не тут-то було - дівчата часто роблять однакові помилки, які дуже негативно позначаються на шевелюрі. Б'юті-блогер Ірина Шарк перерахувала в своєму Instagram-акаунті 5 найбільш популярних помилок, які краще не повторювати. До речі, раніше вона ділилася порадами, як зупинити випадіння волосся ы відростити пишну шевелюру.
Що ви робите не так:
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Не мийте волосся гарячою водою
Гаряча вода порушує структуру волосся, а також активізує роботу сальних залоз. Крім цього, висока температура води не дуже підходить для фарбованого волосся. Мити голову потрібно теплою або злегка прохолодною водою.
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Підбираєте шампунь не за типом шкіри
Важливо пам'ятати, що основна функція шампуню це очищення шкіри голови, а не самого волосся. Тому якщо у вас, наприклад, січуться кінчики, а шкіра голови жирна, то шампунь повинен бути для жирного волосся, а не для сухого, як може здатися.
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Ілюстративне фото: (pexels.com)
Забуваєте використовувати термозахист під час гарячої укладки волосся.
Завжди наносьте термозахист перед використанням фена та праски.
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Ілюстративне фото: (pexels.com)
Забуваєте регулярно очищати гребінець для волосся
З часом у гребінці накопичується багато бруду (залишки косметичних засобів, бруд і т. д.) тому важливо регулярно його мити.
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Неправильно розчісуєте волосся
Важливо починати розчісування волосся не з коренів, а з кінчиків.
Ілюстративне фото: (pexels.com)
Раніше б'юті-блогер Ірина Шарк розповіла, як приготувати просту маску "два в одному", яка зміцнить волосся і додасть йому блиск, а також поліпшить шкіру обличчя.