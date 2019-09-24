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Топ-5 помилок у догляді за волоссям⠀

Новини » Краса   

Б'юті-блогер поділилася важливими рекомендаціями

Здавалося б, що може бути простіше, ніж догляд за волоссям. Але не тут-то було - дівчата часто роблять однакові помилки, які дуже негативно позначаються на шевелюрі. Б'юті-блогер Ірина Шарк перерахувала в своєму Instagram-акаунті 5 найбільш популярних помилок, які краще не повторювати. До речі, раніше вона ділилася порадами, як зупинити випадіння волосся ы відростити пишну шевелюру.

Що ви робите не так:

Не мийте волосся гарячою водою

Гаряча вода порушує структуру волосся, а також активізує роботу сальних залоз. Крім цього, висока температура води не дуже підходить для фарбованого волосся. Мити голову потрібно теплою або злегка прохолодною водою.

Підбираєте шампунь не за типом шкіри

Важливо пам'ятати, що основна функція шампуню це очищення шкіри голови, а не самого волосся. Тому якщо у вас, наприклад, січуться кінчики, а шкіра голови жирна, то шампунь повинен бути для жирного волосся, а не для сухого, як може здатися.



Ілюстративне фото: (pexels.com)

Забуваєте використовувати термозахист під час гарячої укладки волосся.

Завжди наносьте термозахист перед використанням фена та праски.


Ілюстративне фото: (pexels.com)

Забуваєте регулярно очищати гребінець для волосся

З часом у гребінці накопичується багато бруду (залишки косметичних засобів, бруд і т. д.) тому важливо регулярно його мити.

Неправильно розчісуєте волосся

Важливо починати розчісування волосся не з коренів, а з кінчиків.


Ілюстративне фото: (pexels.com)

Раніше б'юті-блогер Ірина Шарк розповіла, як приготувати просту маску "два в одному", яка зміцнить волосся і додасть йому блиск, а також поліпшить шкіру обличчя.

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