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Как остановить выпадение волос: план действий

Lite » Красота 13.07.2019 - 08:45
Как остановить выпадение волос: план действий
Иллюстративное фото (instagram.com/irina.shark)

Бьюти-блогер рассказала, что делать при заметном выпадении волос

Если вы превращаетесь в одуванчик при каждом дуновении ветра, то срочно нужно предпринимать меры! Бьюти-блогер Ирина Шарк поделилась на своей странице в Instagram планом действий, который поможет остановить выпадение волос.

Выпадение волос - алопеция - бывает разных типов, женщины подвержены чаще всего диффузной, это когда волосы выпадают по всей поверхности равномерно, связано это с тем, что волосяные фолликулы раньше времени "уходят на покой" и новые волосы перестают расти.⠀

Кого в этом винить?⠀

  • В первую очередь себя за истеричность. Если вы постоянно испытываете стресс, то чао бамбино сеньорита, волосы не готовы жить на голове нервной дамы.
  • И снова себя за жуткие диеты: неделя гречки, кефира, низкоуглеводки и тд. Организм должен получать ВСЕ необходимые элементы.
  • Гормональные нарушения
  • Прием антибиотиков без вспомогательных препаратов для поддержания микрофлоры⠀

Как остановить выпадение волос: план действий

Иллюстративное фото: (pexels.com)

Куда бежать и что делать:

Перестать паниковать.⠀

Обратиться к трихологу! Это специалист, занимающийся исключительно проблемой волос и кожи головы.

Сдать все анализы, которые назначит трихолог! НЕ НАЗНАЧАТЬ себе витамины и другие препараты самостоятельно, вы можете усугубить ситуацию.

Слезть с диеты и начать употреблять полезные продукты: растительные масла, орехи, шпинат, жирные сорта рыбы и тд.

Обеспечить правильный уход за кожей головы: очищение, увлажнение, массаж.

Как остановить выпадение волос: план действий

Иллюстративное фото: (pexels.com)

Использовать летом spf защиту для волос и всегда термозащиту, если сушите феном и используете плойку.

Конечно же, любить себя и свои волосы, они у вас самые лучшие.

Как остановить выпадение волос: план действий
Иллюстративное фото (instagram.com/irina.shark)

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