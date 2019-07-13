Как остановить выпадение волос: план действий

Бьюти-блогер рассказала, что делать при заметном выпадении волос
Если вы превращаетесь в одуванчик при каждом дуновении ветра, то срочно нужно предпринимать меры! Бьюти-блогер Ирина Шарк поделилась на своей странице в Instagram планом действий, который поможет остановить выпадение волос.
Выпадение волос - алопеция - бывает разных типов, женщины подвержены чаще всего диффузной, это когда волосы выпадают по всей поверхности равномерно, связано это с тем, что волосяные фолликулы раньше времени "уходят на покой" и новые волосы перестают расти.⠀
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Кого в этом винить?⠀
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Иллюстративное фото: (pexels.com)
Куда бежать и что делать:
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Перестать паниковать.⠀
Обратиться к трихологу! Это специалист, занимающийся исключительно проблемой волос и кожи головы.
Сдать все анализы, которые назначит трихолог! НЕ НАЗНАЧАТЬ себе витамины и другие препараты самостоятельно, вы можете усугубить ситуацию.
Слезть с диеты и начать употреблять полезные продукты: растительные масла, орехи, шпинат, жирные сорта рыбы и тд.
Обеспечить правильный уход за кожей головы: очищение, увлажнение, массаж.
Иллюстративное фото: (pexels.com)
Использовать летом spf защиту для волос и всегда термозащиту, если сушите феном и используете плойку.
Конечно же, любить себя и свои волосы, они у вас самые лучшие.
Иллюстративное фото (instagram.com/irina.shark)
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