Как остановить выпадение волос и отрастить пышную шевелюру: эффективные советы

Бьюти-блогер поделилась своими секретами красивых волос
С проблемой выпадения волос, а также их тусклого и нездорового вида сталкиваются многие девушки. Как же исправить ситуацию? Бьюти-блогер Ирина Шарк, которая ранее рассказала, что поможет избавиться от мешков и темных кругов под глазами, поделилась своими эффективными методами восстановления волос в Instagram.
По ее словам, они помогут остановить выпадение волос и отрастить пышную, роскошную и блестящую шевелюру.
"Я уже рассказывала вам, девочки, как из за вечных диет стала теряла свои роскошные длинные волосы и как много усилий пришлось приложить, чтобы восстановить их. И один из крутых способов для восстановления волос, который я использую, это скрабирование кожи головы", - отметила Ирина.
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Иллюстративное фото: (pexels.com)
3 крутых рецепта:
1. Для нормальной кожи: 1 ст.л. кокосового масла, 1 ст.л.морской соли. Все хорошенько перемешать
2. Или можно второй вариант для сухой кожи: 1 ст.л.сметаны, 1 ст.л.молотого кофе и 1 чл.меда. Перемешиваем.
3. Для жирной кожи: 1 ст.л.соды, 1 чл.меда, 1 ст.л. шапмуня и капля масла чайного дерева. Обязательно хорошенько перемешать.
Далее наносим на влажную кожу головы массирующими движениями, затем моем голову как обычно.
Иллюстративное фото: (pexels.com)
Девочки, не стоит недооценивать действие скрабов. Скрабирование обладает рядом преимуществ⠀
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Иллюстративное фото: (pexels.com)
Ранее бьюти-блогер Ирина Шарк рассказала, как приготовить простую маску "два в одном", которая укрепит волосы и придаст им блеск, а также улучшит кожу лица.