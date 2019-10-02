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Топ-5 эффективных упражнений для красивой попы

Lite » Красота 02.10.2019 - 08:34
Топ-5 эффективных упражнений для красивой попы
Иллюстративное фото (pexels.com)

Вам понадобятся только фитнес-резинки

Хотите убрать “попины” ушки и придать попе красивую форму, ну просто-таки "как орех"? Фитнес-тренер Ксения Хазова, которая ранее рассказала, как убрать жир на животе, на своей странице в Instagram показала несколько очень эффективных упражнений с тканевыми резинками именно для этой проблемной зоны.

Она отметила, что работать нужно до ощущения жжения.

Топ-5 убойных упражнений для упругих ягодиц:

  • выпады- реверансы с махом. Убойное упражнение, 2 в 1. Следим за коленом, чтобы оно не выходило за носок, контролируем ногу, которой делаем мах, отводим ногу четко в сторону. Делаем 4 подхода на 20 раз на каждую ногу.
  • ⠀махи прямой ногой - носок на себя, мах делаем четко в сторону. 4 подхода на 20 повторений.

Видео: (instagram.com/kssorok)

  • отведение согнутой ноги на четвереньках - добиваем нашу проблемную зону, отводим, опять же, четко вбок, а не просто в сторону. 4 подхода на 20 повторений.

Топ-5 упражнений для идеальной растяжки на все группы мышц

  • махи прямой ногой лежа на боку - работаем в небольшой амплитуде, главное - чувствовать напряжение и натяжение в нужной нам зоне. 4 подхода на 20 повторений.
  • и финал- приседание с отведением ноги в сторону. Контролируем ногу, мах делаем четко в сторону. 4 подхода на 15 повторений на каждую ногу.

Топ-5 эффективных упражнений для красивой попы
Иллюстративное фото (outsideonline.com)

В этой тренировке я советую использовать фитнес-резинки, они создают дополнительное натяжение и сопротивление.

Напомним, ранее фитнес-тренер Ксения Хазова продемонстрировала топ-7 упражнений, которые заменят вам тренажерный зал. Для их выполнения понадобятся фитнес-резинки.

Топ-7 упражнений, которые заменят вам тренажерный зал Как начать больше двигаться: эффективные советы для похудения
Новости Украины похудениефитнес-тренер
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