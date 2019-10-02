Топ-5 ефективних вправ для красивих сідниць

Вам знадобляться лише фітнес-гумки
Хочете прибрати "попині" вушка та надати попі красиву форму, ну просто-таки "як горіх"? Фітнес-тренер Ксенія Хазова, яка раніше розповіла, як прибрати жир на животі, на своїй сторінці в Instagram показала декілька дуже ефективних вправ з тканинними гумками саме для цієї проблемної зони.
Вона зазначила, що працювати потрібно до відчуття печіння.
Топ-5 забійних вправ для пружних сідниць:
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Відео: (instagram.com/kssorok)
Топ-5 вправ для ідеальної розтяжки на всі групи м'язів
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Ілюстративне фото (outsideonline.com)
У цьому тренуванні я раджу використовувати фітнес-гумки, вони створюють додатковий натяг і опір.
Нагадаємо, раніше фітнес-тренер Ксенія Хазова продемонструвала топ-7 вправ, які замінять вам тренажерний зал. Для їх виконання знадобляться фітнес-гумки.