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Топ-5 ефективних вправ для красивих сідниць

Lite » Краса 02.10.2019 - 08:34
Топ-5 ефективних вправ для красивих сідниць
Ілюстративне фото (pexels.com)

Вам знадобляться лише фітнес-гумки

Хочете прибрати "попині" вушка та надати попі красиву форму, ну просто-таки "як горіх"? Фітнес-тренер Ксенія Хазова, яка раніше розповіла, як прибрати жир на животі, на своїй сторінці в Instagram показала декілька дуже ефективних вправ з тканинними гумками саме для цієї проблемної зони.

Вона зазначила, що працювати потрібно до відчуття печіння.

Топ-5 забійних вправ для пружних сідниць:

  • випади - реверанси з махом. Забійна вправа 2 в 1. Стежимо за коліном, щоб воно не виходило за носок, контролюємо ногу, якою робимо мах, відводимо ногу чітко в бік. Робимо 4 підходи на 20 разів на кожну ногу.
  • ⠀махи прямою ногою - носок на себе, мах робимо чітко в бік. 4 підходи на 20 повторень.

Відео: (instagram.com/kssorok)

  • відведення зігнутої ноги на четвереньках - добиваємо нашу проблемну зону, відводимо, знову ж таки, чітко вбік, а не просто в бік. 4 підходи на 20 повторень.

Топ-5 вправ для ідеальної розтяжки на всі групи м'язів

  • махи прямою ногою лежачи на боці - працюємо у невеликій амплітуді, головне - відчувати напругу і натяг в потрібній нам зоні. 4 підходи на 20 повторень.
  • і фінал - присідання з відведенням ноги в сторону. Контролюємо ногу, мах робимо чітко в бік. 4 підходи на 15 повторень на кожну ногу.

Топ-5 ефективних вправ для красивих сідниць
Ілюстративне фото (outsideonline.com)

У цьому тренуванні я раджу використовувати фітнес-гумки, вони створюють додатковий натяг і опір.

Нагадаємо, раніше фітнес-тренер Ксенія Хазова продемонструвала топ-7 вправ, які замінять вам тренажерний зал. Для їх виконання знадобляться фітнес-гумки.

Топ-7 вправ, які замінять вам тренажерний зал Як почати більше рухатися: ефективні поради для схуднення
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