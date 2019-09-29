Быть в тонусе: как правильно ухаживать за телом осенью

Певица Анна Седокова отлично вжилась в роль бьюти-блогера и регулярно делится в сети полезными советами, а также интересной информацией по саморазвитию и проведению досуга. Так, недавно знаменитость дала рекомендации, как выглядеть дорого и стильно за разумные деньги. А с приходом осени решила рассказать, как она ухаживает за телом в этот период.

Анна дала рекомендации, как правильно ухаживать за телом осенью, чтобы оно оставалось в тонусе.



Во первых, нам нужны витамины. Как простые, в капсулах, так и в рационе. Пейте больше воды, кушайте овощи о фрукты. Например, гранат - повышает упругость, а морковь - выравнивает тон кожи.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Во вторых, ванна, конечно. Соль и масла очищают поры, тонизируют, увлажняют и даже помогают бороться с депрессией, если использовать пару капель цитрусового масла (апельсин, мандарин, грейпфрут). Чтобы получить максимальный эффект, масло нужно добавлять в уже полную ванну и перемешайте, перед погружением.

Иллюстративное фото (pexels.com)

В третьих, используйте мягкий скраб два раза в неделю, чтобы очистить и обновить кожу.

В четвертых, используйте антицеллюлитные средства: обертывания и маски. Они выведут лишнюю жидкость из организма. Но эффект недолговечен, поэтому делайте в комплексе с питанием и LPG-массажем, я делала уже не раз.

Иллюстративное фото (pexels.com)

В пятых, увлажнение, больше увлажнения! Смените гель на масло для душа, оно заставит кожу сиять, в прямом смысле. И обязательно используйте молочко после душа, которое будет глубоко питать наше тело. А выбирая баночки с содержанием коллагена, вы сможете и подтянуть проблемные участки.



Иллюстративное фото (pexels.com)

Напомним, Анна Седокова рассказала, как развить женственность и уверенность в себе.