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10 бесполезных косметических средств, на которые не стоит тратить деньги

Lite » Красота 25.09.2019 - 08:35
10 бесполезных косметических средств, на которые не стоит тратить деньги
Иллюстративное фото (pexels.com)

Анна Седокова поделилась своим списком

Певица Анна Седокова завела себе отдельный блог, где делится с подписчиками советами по саморазвитию и секретами красоты. Например, недавно знаменитость дала рекомендации, как выглядеть дорого и стильно за разумные деньги. Теперь же она решила рассказать, на какие косметические средства не стоит тратить деньги, поскольку от них нет практически никакой пользы.

По мнению артистки, в этот список можно включить 10 пунктов:

Средство от секущихся кончиков.

Единственный метод борьбы с ними — стрижка. Никакие сыворотки и масла не справятся с этой проблемой, а лишь "склеят" их до следующего мытья волос.

10 бесполезных косметических средств, на которые не стоит тратить деньги

Иллюстративное фото (pexels.com)

Антицеллюлитный крем.

Он может смягчить кожу, но не избавит от апельсиновой корочки. В помощь только спорт, массаж и обертывания.

Отдельные крема для ног, рук и тела.

Подойдет и одно качественное увлажняющее средство, использовать которое можно для разных участков тела.

10 бесполезных косметических средств, на которые не стоит тратить деньги

Иллюстративное фото (pexels.com)

Бальзам для губ.

Им даже посвятили отдельную главу в книге "Бьюти мифы". Корочка, которую мы смягчаем бальзамом, на самом деле должна сходить сама, ведь это отмершая кожа, и нашим губам она не нужна. К тому же, бальзам вызывает привыкание. Удаляйте такие сухие участки скрабом, или зубной щёткой, а на ночь увлажните губки мёдом, или оливковым, кокосовым маслом.

10 бесполезных косметических средств, на которые не стоит тратить деньги

Иллюстративное фото (pexels.com)

Шампунь против перхоти.

Их действие заключается в том, что они "тормозят" работу сальных желез, подсушивая кожу. С такой проблемой нужно использовать лечебные средства, и обратиться к дерматологу.

Кремы с гиалуроновой кислотой.

Молекулы кислоты притягивают воду, что вызывает разглаживание морщин. Только эта самая кислота имеет такую структуру, что сквозь кожу ее молекулам не пробиться. Поэтому эффективны с ней лишь косметические инъекции.

Большая палетка теней.

Их так много, они все такие классные, да, ты не пользуешься большей половиной этих цветов, но ведь это отличный повод начать. Нет. И ты это прекрасно знаешь. Ты так и будешь использовать 3-4 любимых цвета, а заплатишь за 100.

10 бесполезных косметических средств, на которые не стоит тратить деньги

Иллюстративное фото (pexels.com)

Ночной крем для лица.

Ночью происходит процесс восстановления кожи, когда она пытается естественным образом сбалансировать выработку кожного сала и избавиться от загрязнений. Постоянное использование ночного крема этому мешает, и со временем кожа становится зависимой от увлажняющих средств, чтобы выглядеть нормально.

Пена для бритья.

Состав мужских и женских идентичен, а вот цена у последних выше. Кроме того, не обязательно вообще покупать специальные средства, смягчить волоски при бритье сможет и гель для душа и бальзам для волос.

10 бесполезных косметических средств, на которые не стоит тратить деньги

Иллюстративное фото (pexels.com)

Полоски от черных точек.

Они удаляют только поверхностные загрязнения и травмируют кожу, лишая ее защитного слоя. Лучше используйте очищающее средство с салициловой кислотой.

Напомним, Анна Седокова научила простому способу для повышения самооценки. Для этого она предложила принять особое положение – "позу силы".

Ранее Анна Седокова рассказала, как развить женственность и уверенность в себе.

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