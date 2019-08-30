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Обновляем гардероб к осени: как выглядеть дорого за меньшую сумму

Lite » Мода 30.08.2019 - 08:47
Обновляем гардероб к осени: как выглядеть дорого за меньшую сумму
Иллюстративное фото (pexels.com)

Если вы задумались об обновках к осени, эти советы помогут не разориться

Певица Анна Седокова не только публикует в сети откровенные фото, а и делится с девушками секретами красоты и полезными советами из разных сфер жизни. Так, ранее она дала рекомендации, как развить в себе женственность, а теперь решила переключиться на тему моды.

Ты хочешь быть такой девушкой, на которую все оборачиваются, но возможности на шоппинг в ЦУМе нет? Анна нашла полезные советы, как выглядеть дорого за меньшую сумму и поделилась ими на своей странице в Instagram.

Про ухоженность, парфюм и поведение говорить нет смысла, это ясно каждой, разговор пойдет об одежде, тем более, что уже пора менять гардероб на осень.

Обновляем гардероб к осени: как выглядеть дорого за меньшую сумму

Иллюстративное фото: (pexels.com)

  • Обращайте внимание на подкладку - на качественной одежде она пришита аккуратно и не выглядывает из-под одежды;
  • Следите за рисунком на швах, он не должен быть разорванным, нарушенным, будто сшит из разных кусков ткани;
  • Избегайте открытых молний на одежде, это очень дешевит образ. Исключение, только если молния соответствует цвету или это дизайнерский элемент, хотя в таком случае она будет прикрыта планкой;

Обновляем гардероб к осени: как выглядеть дорого за меньшую сумму

Иллюстративное фото: (instagram.com/annaupgraded)

  • Выбирайте искусственную замшу, она выглядит дороже, чем эко-кожа;
  • Отдайте предпочтение обуви с острыми носами. Такие балетки и туфельки смотрятся просто шикарно и отлично подходят и для прогулок и для офиса;
  • Не носите мятые вещи, тут все ясно, неряшливость не прибавляет очков к привлекательности;
  • Не покупайте сумки с бахромой, складками, вышивкой (такие детали скрывают плохое качество) и дешевой фурнитурой. Лучше выбрать жесткой формы, она прослужит вам дольше и больше похожа на люксовую вещь.

Обновляем гардероб к осени: как выглядеть дорого за меньшую сумму

Иллюстративное фото: (pexels.com)

  • Обращайте внимание на мелочи. У качественной одежды должны быть ровные швы, а нитки совпадать с оттенком ткани. Края одежды без торчащих ниток, аккуратно обработаны. Если присутствуют пластмассовые пуговицы, замените их на качественные и красивые.
  • Выбирайте белый цвет. Он сам по себе выглядит дорого, особенно, если он БЕЛЫЙ, а не застиранный. Обуви это так же касается.

Обновляем гардероб к осени: как выглядеть дорого за меньшую сумму

Иллюстративное фото: (pexels.com)

Ранее Анна Седокова предложила 8 интересных идей для совместного уикенда.

Также Анна Седокова рассказала, как изменить отношение к себе и принять такой, какая ты есть.

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