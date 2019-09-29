Бути в тонусі: як правильно доглядати за тілом восени

Співачка Анна Сєдокова відмінно вжилася в роль б'юті-блогера і регулярно ділиться в мережі корисними порадами, а також цікавою інформацією по саморозвитку та проведенню дозвілля. Так, нещодавно знаменитість дала рекомендації, як виглядати дорого і стильно за розумні гроші. А з приходом осені вирішила розповісти, як вона доглядає за тілом в цей період.

Анна дала рекомендації, як правильно доглядати за тілом восени, щоб воно залишалося в тонусі.



По-перше, нам потрібні вітаміни. Як прості, в капсулах, так і в раціоні. Пийте більше води, їжте овочі про фрукти. Наприклад, гранат - підвищує пружність, а морква - вирівнює тон шкіри.

Ілюстративне фото (pexels.com)

По-друге, ванна, звичайно. Сіль і олії очищають пори, тонізують, зволожують і навіть допомагають боротися з депресією, якщо використовувати пару крапель цитрусового масла (апельсин, мандарин, грейпфрут). Щоб отримати максимальний ефект, олію потрібно додавати у вже повну ванну і перемішайте, перед зануренням.

Ілюстративне фото (pexels.com)

По-третє, використовуйте м'який скраб два рази в тиждень, щоб очистити і оновити шкіру.

По-четверте, використовувати антицелюлітні засоби: обгортання і маски. Вони виведуть зайву рідину з організму. Але ефект недовговічний, тому робіть в комплексі з харчуванням і LPG-масажем, я робила вже не раз.

Ілюстративне фото (pexels.com)

По-п'яте, зволоження, більше зволоження! Замініть гель на масло для душа, воно змусить шкіру сяяти, в прямому сенсі. І обов'язково використовуйте молочко після душу, яка буде глибоко живити наше тіло. А вибираючи баночки з вмістом колагену, і ви зможете підтягнути проблемні ділянки.



Ілюстративне фото (pexels.com)

Нагадаємо, Анна Сєдокова розповіла, як розвинути жіночність і впевненість у собі.