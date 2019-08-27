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Есть и не толстеть: диетолог назвала привычки стройных людей

Lite » Красота 27.08.2019 - 20:31
Есть и не толстеть: диетолог назвала привычки стройных людей
Иллюстративное фото (pexels.com)

Всему этому вполне можно научиться каждому

Популярный блогер-диетолог Альбина Комиссарова, которая ранее назвала "вредные советы", которым не стоит верить, рассказала на своей странице в Instagram возможно ли есть все, что хочется, и при этом не поправляться. Как утверждает эксперт - да, однако при этом необходимо соблюдать некоторые правила.

Диетолог назвала их привычками стройных людей, и уверена, что им вполне под силу "научиться" каждому желающему похудеть и сохранить вес без изнуряющих диет.

Сосредоточьтесь на еде.

Многие игнорируют этот совет, но убрать гаджеты и выключить телевизор во время еды помогает есть медленнее и не пропустить чувство насыщения.

Ешьте то, что вкусно и хочется.

Дело не в том, чтобы есть одни тортики. Но я неоднократно вижу, как девушки:

  • сидят по написанному кем-то меню и едят то, что нужно, а не что хочется
  • едят некоторые продукты, потому что «полезно», например, смузи-боул на 500 ккал, вместо бутерброда, который хотелось на 250 ккал
  • демонизируют продукты: сахар нельзя, а шоколад на кокосовом нектаре можно.

Ешьте то, что любите, еда должна доставлять удовольствие!

Есть и не толстеть: диетолог назвала привычки стройных людей

Иллюстративное фото (unsplash.com)

Ешьте фрукты!

Уж чего, а фруктов бояться не надо(и бананов тоже). Вместо сладкого и случайных перекусов - выбирайте любимые фрукты и ягоды.

Ведите активный образ жизни.

И дело не в спорте! Ходите по лестнице, гуляйте вечером, участвуйте в спортивных марафонах и забегах - это интересно!

Есть и не толстеть: диетолог назвала привычки стройных людей

Иллюстративное фото (unsplash.com)

Не считайте калории и БЖУ, если вы не профессиональный спортсмен или нуждаетесь в спец диете

Вы видели стройняшку "от природы", которая считает калории и ходит с весами? Ешьте разнообразно и контролируйте порции методом тарелки.

Но главный секрет - стройные люди едят только, когда голодны и не переедают.

Есть и не толстеть: диетолог назвала привычки стройных людей

Иллюстративное фото (unsplash.com)

Умейте говорить "нет" и отказываться от еды.

Напомним, диетолог Елена Кален озвучила три действенных способа, помогающих справиться с перееданием.

Кстати, диетолог Ольга Малышева назвала топ-10 правил для начинающих, которые желают перейти на правильное питание.

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