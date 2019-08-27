Есть и не толстеть: диетолог назвала привычки стройных людей

Всему этому вполне можно научиться каждому
Популярный блогер-диетолог Альбина Комиссарова, которая ранее назвала "вредные советы", которым не стоит верить, рассказала на своей странице в Instagram возможно ли есть все, что хочется, и при этом не поправляться. Как утверждает эксперт - да, однако при этом необходимо соблюдать некоторые правила.
Диетолог назвала их привычками стройных людей, и уверена, что им вполне под силу "научиться" каждому желающему похудеть и сохранить вес без изнуряющих диет.
Сосредоточьтесь на еде.
Многие игнорируют этот совет, но убрать гаджеты и выключить телевизор во время еды помогает есть медленнее и не пропустить чувство насыщения.
Ешьте то, что вкусно и хочется.
Дело не в том, чтобы есть одни тортики. Но я неоднократно вижу, как девушки:
Ешьте то, что любите, еда должна доставлять удовольствие!
Иллюстративное фото (unsplash.com)
Ешьте фрукты!
Уж чего, а фруктов бояться не надо(и бананов тоже). Вместо сладкого и случайных перекусов - выбирайте любимые фрукты и ягоды.
Ведите активный образ жизни.
И дело не в спорте! Ходите по лестнице, гуляйте вечером, участвуйте в спортивных марафонах и забегах - это интересно!
Иллюстративное фото (unsplash.com)
Не считайте калории и БЖУ, если вы не профессиональный спортсмен или нуждаетесь в спец диете
Вы видели стройняшку "от природы", которая считает калории и ходит с весами? Ешьте разнообразно и контролируйте порции методом тарелки.
Но главный секрет - стройные люди едят только, когда голодны и не переедают.
Иллюстративное фото (unsplash.com)
Умейте говорить "нет" и отказываться от еды.
Напомним, диетолог Елена Кален озвучила три действенных способа, помогающих справиться с перееданием.
Кстати, диетолог Ольга Малышева назвала топ-10 правил для начинающих, которые желают перейти на правильное питание.