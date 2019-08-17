Мифы или правда: диетолог назвала "вредные советы", которым не стоит верить

Иллюстративное фото (pexels.com)

Эти рекомендации нередко встречаются в сети и даже у некоторых экспертов

Советов о том, как похудеть и получить красивое подтянутое тело, в наше время буквально тысячи. При этом, как отмечает диетолог Альбина Комиссарова на своей странице в Instagram, многие эти рекомендации являются неправдивыми и даже "вредными" и им точно не следует следовать.

"Это мой личный рейтинг плохих советов, которые я неоднократно встречаю не только на просторах интернета, но и в листе назначений и рекомендаций", - написала эксперт.

Есть определенные продукты в определенное время

Сладкое до 12, картошка до 14, банан до 15 и прочий бред. Создавая временные рамки для еды, мы поддерживаем ограничительный тип нарушения пищевого поведения. Никаких рамок нет!

Запрещать определенные продукты, если нет непереносимости

Рис, хлеб, масло сливочное - почему же это нельзя?!

Иллюстративное фото (pexels.com)

Падать в обморок от вида сахара

Белый сахар это зло и смерть, от него стареют и прочие. Это не так! Абсолютно любые научные рекомендации по питанию допускают использование добавленного сахара в рационе до 5-10%

Регулярно взвешивать еду и считать калории

Для некоторых это может быть актуально на первых порах, но не месяцами, это приводит к зацикливанию.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Исключать глютен и лактозу

И что, если хорошо переносится? Так надо!

Поклоняться заменителям сахара

Не стевия и фитпарад. А вполне себе калорийные заменители(тот же сахар): кокосовый, нектар агавы, сироп топинамбура и тд. Происходит подмена понятий, человек уверен, что сахар он не ест, а ест он его много.

Следовать особым, специальным, уникальным системам: АИП, детокс, выведение шлаков, палео и прочее

Только здоровое рациональное питание, пожалуйста!

Иллюстративное фото (pexels.com)

Сдавать стотыщ разных гормонов и лечить их минимальные отклонения при отсутствии жалоб

Зачем?! Это правда отсутсвие знаний или процент от продаж лабораторных анализов? Устала бороться!

Пить волшебные мастхэвы из БАДов

Их не существует нигде! Их придумывает не научное сообщество, а отдельный человек, вы настолько ему доверяете?

Иллюстративное фото (pexels.com)

Напомним, профессиональный диетолог Альбина Комиссарова рассказала, сколько приемов пищи в день считает оптимальным для эффективной борьбы с лишним весом.

Также диетолог Елена Кален озвучила три действенных способа, помогающих справиться с перееданием.