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Топ-3 эффективных способа побороть переедание: эксперт дала советы

Lite » Еда 06.08.2019 - 16:34
Топ-3 эффективных способа побороть переедание: эксперт дала советы
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Диетолог рассказала, как избежать пищевых срывов

В попытке побыстрее расстаться с лишними кило, многие худеющие загоняют себя в жессткие рамки и ограничения, отказываясь и вовсе от любимых продуктов и перейдя на ограниченное и скудное питание. Такой способ стать стройнее может привести лишь к одному – пищевому срыву и перееданию. А вслед за ним проснутся муки совести и попытки сбросить вес вновь. Как не допустить переедания и почему оно возникает, рассказала на странице в Instagram диетолог Елена Кален.

В условиях жесткой диеты рано или поздно наступает момент, когда тяга к запретным продуктам начинает усиливаться, а в голове грохочут мысли о еде, перебивая все разумные доводы. Избежать пищевого срыва в таких ситуациях очень непросто. Но бороться с этими проявлениями не только можно, но и нужно. Только стоит это делать правильно.

Топ-3  верных способа в борьбе с пищевыми срывами  и перееданием

Топ-3 эффективных способа побороть переедание: эксперт дала советы

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Нет-уйди-расскажи

 Применяя этот способ важно найти тот момент, когда начинается тяга, и в этот момент быстро и решительно уйти из дома еще ДО того, как ноги принесли к холодильнику. Достаточно просто выйти на улицу и прогуляться. В это время важно найти возможность рассказать о том, что происходит, какие возникают чувства и эмоции.

Топ-3 эффективных способа побороть переедание: эксперт дала советы

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Нащупать корень

У переедания есть психологические причины, которые важно найти. Это поможет от безликого "заедаю" перейти к истинным причинам набора веса и найти конкретные действия, которые помогут отказаться от лишней еды. Можно найти специалиста по пищевому поведению, желательно с психологическим образованием или принять участие в программе, которая направлена на обучение интуитивному питанию.

Топ-3 эффективных способа побороть переедание: эксперт дала советы

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Обратиться за помощью

Если такие приступы случаются чаще, чем 2 раза в неделю на протяжении полугода, то речь может идти о компульсивном переедании. В этом нет ничего страшного. Так бывает. Человек же не виноват, если подхватил грипп. И тут тоже самое, не стыдно заболеть. И это не значит, что нет силы воли или все дело в распущенности. Эта ситуация может захватить человека так, что он, будучи волевым в любой другой сфере, перед едой пасует.

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