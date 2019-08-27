Їсти і не товстіти: дієтолог назвала звички струнких людей

Ілюстративне фото (pexels.com)

Всьому цьому можна навчитися кожному

Популярний блогер-дієтолог Альбіна Комісарова, яка раніше назвала "шкідливі поради", яким не варто вірити, розповіла на своїй сторінці в Instagram, чи можливо їсти все, що хочеться, і при цьому не поправлятися. Як стверджує експерт - так, однак при цьому необхідно дотримувати деяких правил.

Дієтолог назвала їх звичками струнких людей, і впевнена, що їм цілком під силу "навчитися" кожному, хто бажає схуднути і зберегти вагу без виснажливих дієт.

Зосередьтеся на їжі.

Багато ігнорують цю пораду, але прибрати гаджети і вимкнути телевізор під час їжі допомагає їсти повільніше і не пропустити почуття насичення.

Їжте те, що смачно і хочеться.

Справа не в тому, щоб їсти одні тортики. Але я неодноразово бачу, як дівчата:

сидять по написаному кимось меню і їдять те, що потрібно, а не хочеться

їдять деякі продукти, тому що «корисно», наприклад, смузі-боул на 500 ккал, замість бутерброда, який хотілося на 250 ккал

демонізують продукти: цукор не можна, а шоколад на кокосовому нектарі можна.

Їжте те, що любите, їжа повинна приносити задоволення!

Ілюстративне фото (unsplash.com)

Їжте фрукти!

Вже чого, а фруктів боятися не треба(і бананів теж). Замість солодкого і випадкових перекусів - вибирайте улюблені фрукти і ягоди.

Ведіть активний спосіб життя.

І справа не в спорті! Ходіть по сходах, гуляйте ввечері, беріть участь у спортивних марафонах і забігах - це цікаво!

Ілюстративне фото (unsplash.com)

Не вважайте калорії і БЖУ, якщо ви не професійний спортсмен або потребуєте спец дієти.

Ви бачили стройняшку "від природи", яка рахує калорії і ходить з вагами? Їжте різноманітно і контролюйте порції методом тарілки.

Але головний секрет - стрункі люди їдять тільки, коли голодні і не переїдають.

Ілюстративне фото (unsplash.com)

Вмійте говорити "ні" і відмовлятися від їжі.

Нагадаємо, дієтолог Олена Кален озвучила три дієвих способи, які допомагають впоратися з переїданням.

До речі, дієтолог Ольга Малишева назвала топ-10 правил для початківців, які бажають перейти на правильне харчування.