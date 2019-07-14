Здоровое питание для новичков: топ-10 принципов

Иллюстративное фото (instagram.com/salatshop)

Эти основные принципы помогут вам перейти на правильное питание

Если вы хотите перейти на здоровое питание, но не знаете, с чего начать - вам помогут эти основные принципы. Диетолог и специалист по детоксу Ольга Малышева перечислила их на своей странице в Instagram.

"Если бы нужно было рассказать новичку о здоровом питании за пять минут, я бы рассказала про эти 10 принципов", - отметила эксперт.

1. Не ешьте рафинированные продукты. Рафинированный сахар, рафинированная фруктоза, рафинированное масло, рафинированная мука, рафинированная поваренная соль — если исключить все продукты с этими ингредиентами, рацион очень быстро станет здоровым. ⠀

2. Ешьте много овощей и зелени. Свежие и приготовленные. Каждый день и с каждым приемом пищи. Овощи — лучшая основа любого рациона. ⠀

Иллюстративное фото (instagram.com/salatshop)

3. Следите за разнообразием. Разнообразие рациона — возможность получать все необходимые питательные вещества из еды, а не из БАДов. ⠀

4. Мера — залог здоровья. Раз в году за новогодним столом можно переесть салатов, но частое переедание противоречит долгой и здоровой жизни. ⠀

Иллюстративное фото (pexels.com)

5. Ранний ужин и перерыв хотя бы в 12 часов между ужином и завтраком (например, ужин закончили в 19:00, завтракаете не раньше 7:00). ⠀

6. Любые перемены в питании вводите постепенно. Будьте честными с собой, учитывайте свой сегодняшний образ жизни и свои возможности.

7. Откажитесь от чувства вины, перфекционизма и ярлыков. Стремитесь к лучшей версией себя, но не к идеалу.

8. Не ешьте за компьютером, перед телевизором и с телефоном в руке. У меня получается не всегда, но я стараюсь. И помню про предыдущий пункт.

Иллюстративное фото (pexels.com)

9. Разрешите себе есть всё, но пусть бесполезная еда будет скорее исключением. Кто-то ест 80% полезного, а 20% не очень. Кто-то раз в день съедает глазированный сырок, а кто-то выпивает бокал вина раз в месяц.

Иллюстративное фото (pexels.com)

10. Не думайте о еде слишком много. Подберите такую систему, которая не делает вас заложником диеты.



"Эти принципы работают независимо от выбранной системы — вегетарианство, палео или кето. И мне часто кажется, что хорошие результаты может дать любая система питания (даже самая странная), если следовать этим десяти принципам", - подытожила Ольга.

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