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Топ-5 секретов для легкого похудения

Lite » Красота 25.07.2019 - 08:47
Топ-5 секретов для легкого похудения
Иллюстративное фото (pexels.com)

Советы диетолога для тех, кто не знает, с чего начать

Мечтаете наконец похудеть, но не знаете, как приступить к этому непростому занятию, чтобы не сорваться, достичь результата и не сильно мучать себя? Диетолог Катерина Кабашная поделилась на своей странице в Instagram простыми секретами как раз для начинающих, которые помогут избавиться от лишних килограммов легко и даже с удовольствием.

Однако она отметила, что нужно быть упорным и не ждать мгновенного результата.

5 секретов для легкого похудения:

1. Перестань худеть, отвлекись от этой мысли!⠀

Похудеть до идеальной фигуры - вопрос 3 - 12 месяцев, но сколько сил мы тратим на "подготовку" и моральные терзания (особенно, начиная утром и срываясь вечером)!?⠀

СТОП! Соберись и сделай это один раз! Рывок и...поддерживать достигнутое гораздо проще.

2. Никаких запретов⠀

Чем проще будет процесс, тем реальнее дойти к результату (опять-таки, потому что не тратишь силы на множество действий за единицу времени). В двух словах: начни с 1500-2000 калорий (бери примерную калорийность из интернета готовых блюд), а один перекус - пусть будет любимая вкусняшка.

Этого будет достаточно, чтобы уходило 3-5 кг в месяц!

Топ-5 секретов для легкого похудения

Иллюстративное фото: (pexels.com)

3. Худей только 24 часа⠀

Это работает: мозгу проще "потерпеть" чуть-чуть, чем отказаться "навсегда". Проверено!⠀


4. Играй в прятки с вечерней вкусняшкой⠀

Просто клади на тарелку и откладывай на утро (ведь в 90% срывы случаются именно вечером). Что это будет (вкусный ужин, заказанная пицца или тортик к чаю) - неважно. Главное, помни, что ТЫ ДЕРЖИШЬСЯ ОДИН ДЕНЬ (пункт выше).

Топ-5 секретов для легкого похудения

Иллюстративное фото: (pexels.com)

5. Забудь о результате, насладись процессом!⠀

Если ты выберешь легкое похудение, то так оно произойдет автоматически! 
Если вложить все силы "в борьбу", то потом их не останется на поддержание и на активное пользование новым телом. Оно тебе надо?

Топ-5 секретов для легкого похудения

Иллюстративное фото: (pexels.com)

Напомним, диетолог Наталья Кошкина назвала 6 привычек, которые могут замедлить похудение.

Кстати, диетолог Ольга Малышева назвала топ-10 правил для начинающих, которые желают перейти на правильное питание.

Топ-10 простых лайфхаков для вечно худеющих Как питаться в отпуске, чтобы не поправиться: советы диетолога
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