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Стройнеем без вреда: диетолог назвала главные ошибки при похудении

Lite » Красота 29.08.2019 - 17:34
Стройнеем без вреда: диетолог назвала главные ошибки при похудении
Иллюстративное фото (pexels.com)

При похудении очень важно не навредить своему здоровью

В стремлении похудеть как можно быстрее и любой ценой мы нередко допускаем немало ошибок, некоторые из которых могут весьма негативно сказаться на здоровье и состоянии организма. Чтобы их не допускать, нужно в первую очередь знать, какая же линия поведения - неправильная. Диетолог Елена Кален, которая ранее назвала продукты, которые помогут женщинам сохранить красоту и молодость как можно дольше, рассказала на своей странице в Instagram, как стройнеть без вреда для здоровья.

Топ-3 ошибки при похудении:

Ошибка 1

Голодовка. Когда мы переходим на воду, начинаем отвлекать свои мысли о еде, т.е. игнорируем голод.

Если организм испытывает голод, всегда нужно принимать пищу. Тело всегда сигнализирует о голоде в тот момент, когда ему нужны питательные вещества, когда заканчивается материал для строительства новых клеток.

Стройнеем без вреда: диетолог назвала главные ошибки при похудении

Иллюстративное фото (pexels.com)

Ошибка 2

Низкокалорийная еда. Когда вместо того, чтобы есть полноценную полезную пищу девушка переходит на низкокалорийную в надежде, что именно это поможет ей похудеть.


Простой пример: посмотрите на слона, он тоже ест низкокалорийную пищу. Всегда. Но чтобы утолить голод, ему нужно определенное количество калорий. И если вашему телу нужно, например, 1000 ккал для утоления голода, то вы все равно их наедите. И неважно, что вы будете жевать.

Ваша задача съесть любой продукт только, чтобы утолить голод. Именно такое питание полезно для вашего организма.

Стройнеем без вреда: диетолог назвала главные ошибки при похудении

Иллюстративное фото (pexels.com)

Ошибка 3

Погоня за скоростью снижения веса. У каждого она своя. Желание сбросить вес побыстрее всегда идет от головы, тело не может прыгнуть выше своих возможностей. Если это игнорировать и сознательно отказываться от еды, когда вы голодны, снижение веса не произойдет. Организм, наоборот будет накапливать калории.

Стройнеем без вреда: диетолог назвала главные ошибки при похудении

Иллюстративное фото (pexels.com)

Напомним, диетолог Елена Кален озвучила три действенных способа, помогающих справиться с перееданием.

Также профессиональный диетолог Альбина Комиссарова поделилась советами, как питаться, не прибавляя в весе.

Похудеть без проблем: как легко заменить вредные пищевые привычки на полезные Есть и не толстеть: диетолог назвала привычки стройных людей
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