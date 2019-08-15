Как похудеть и удержать вес: чек-лист нужных навыков от диетолога

Иллюстративное фото (pexels.com)

Обзаведясь этими привычками, вы не будете больше поправляться

Очень часто люди, желающие сбросить лишний вес, сталкиваются с серьезной проблемой - даже если удается похудеть, удержать желанный вес порой оказывается значительно труднее. Как с этим бороться, рассказала на своей странице в Instagram диетолог Наталья Кошкина.

Она опубликовала чек-лист нужных навыков, с помощью которых вы сможете сохранять форму и не набирать вес снова.

По словам эксперта, выполняя все эти пункты, вы получите 100%-й результат:



1. Режим питания

2. Постоянное наличие в рационе всех групп продуктов

3. Разнообразие, сбалансированное употребление этих групп

Иллюстративное фото (pexels.com)

4. Покупка здоровых продуктов

5. Планирование рациона

6. Приготовление еды здоровым способом

7. Правильный питьевой режим

Иллюстративное фото (pexels.com)

8. Умение извлекать уроки из срывов

9. Осознанное пищевое поведение в нестандартных ситуациях (в отпуске, в гостях, командировках и пр.)

Иллюстративное фото (pexels.com)

10. Умение различать голод и аппетит

11. Регуляция эмоционального переедания



"Это – набор базовых навыков, обучившись которым вы похудеете и сохраните вес на всю жизнь. Они являются мишенью диетологического сопровождения. Когда я работаю с женщинами, я помогаю им освоить эти навыки, чтобы они стали частью их жизни", - отметила диетолог.

Напомним, профессиональный диетолог Альбина Комиссарова рассказала, сколько приемов пищи в день считает оптимальным для эффективной борьбы с лишним весом.

Также диетолог Елена Кален озвучила три действенных способа, помогающих справиться с перееданием.