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Как похудеть и удержать вес: чек-лист нужных навыков от диетолога

Lite » Красота 15.08.2019 - 16:29
Как похудеть и удержать вес: чек-лист нужных навыков от диетолога
Иллюстративное фото (pexels.com)

Обзаведясь этими привычками, вы не будете больше поправляться

Очень часто люди, желающие сбросить лишний вес, сталкиваются с серьезной проблемой - даже если удается похудеть, удержать желанный вес порой оказывается значительно труднее. Как с этим бороться, рассказала на своей странице в Instagram диетолог Наталья Кошкина.

Она опубликовала чек-лист нужных навыков, с помощью которых вы сможете сохранять форму и не набирать вес снова.

По словам эксперта, выполняя все эти пункты, вы получите 100%-й результат:

1. Режим питания

2. Постоянное наличие в рационе всех групп продуктов

3. Разнообразие, сбалансированное употребление этих групп

Как похудеть и удержать вес: чек-лист нужных навыков от диетолога

Иллюстративное фото (pexels.com)

4. Покупка здоровых продуктов

5. Планирование рациона

6. Приготовление еды здоровым способом

7. Правильный питьевой режим

Как похудеть и удержать вес: чек-лист нужных навыков от диетолога

Иллюстративное фото (pexels.com)

8. Умение извлекать уроки из срывов

9. Осознанное пищевое поведение в нестандартных ситуациях (в отпуске, в гостях, командировках и пр.)

Как похудеть и удержать вес: чек-лист нужных навыков от диетологаИллюстративное фото (pexels.com)

10. Умение различать голод и аппетит

11. Регуляция эмоционального переедания

"Это – набор базовых навыков, обучившись которым вы похудеете и сохраните вес на всю жизнь. Они являются мишенью диетологического сопровождения. Когда я работаю с женщинами, я помогаю им освоить эти навыки, чтобы они стали частью их жизни", - отметила диетолог.

Напомним, профессиональный диетолог Альбина Комиссарова рассказала, сколько приемов пищи в день считает оптимальным для эффективной борьбы с лишним весом.

Также диетолог Елена Кален озвучила три действенных способа, помогающих справиться с перееданием.

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