Диетолог назвала продукты, которые помогут женщинам сохранить красоту и молодость

Иллюстративное фото (unsplash.com)

Дольше оставаться молодой поможет правильный выбор продуктов

В наше время никого не удивишь изобилием еды. Пищевая индустрия развивается и предлагает нам все большее количество различных продуктов, часто уже готовых к употреблению. Люди все меньше времени тратят на приготовление, получая упаковку, которую нужно только разогреть. В этих условиях становится возможным выбирать самое лучшее для себя, учитывая свои потребности организма в питательных веществах, минералах, витаминах, пищевых волокнах, отметила диетолог Елена Кален. К слову, ранее она рассказала, как можно побороть переедание.

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На своей Instagram-страничке эксперт отметила, что с точки зрения диетологии и мужчина, и женщина могут есть одинаковые продукты. Разница только в количестве и балансе нутриентов. Важно научиться прислушиваться к своему телу, оно само подскажет, каких элементов не хватает. Этот сигнал приходит в виде желания съесть какую-то определенную еду, когда мы проголодались.

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Помните, что если вас тянет на какие-то продукты без чувства голода, то скорее всего, речь идет о какой-то психологической потребности организма. В этом случае бесполезно использовать продукты. Они не помогут удовлетворить психологические потребности, лучше научиться с ними правильно работать.



Иллюстративное фото (unsplash.com)⠀

Так какие же продукты стоит включить в рацион женщине? Большинство женщин озабочены тем, как сохранить красоту и молодость на долгие годы. Упругая кожа, крепкие ногти, блестящие густые волосы, чистая и ровная кожа — всему этому будет способствовать правильный выбор продуктов. Для сбалансированного питания важно включать не менее 30 разнообразных продуктов в неделю.

Чтобы сбалансировать свой рацион, обратите внимание на следующие продукты:

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1. Сыр. В нем много кальция и витаминов группы В. Хорошо помогает снять раздражение, которое часто возникает перед критическими днями. Выбирайте сыры с пониженным содержанием жира.

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2. Орехи. Отличный источник ненасыщенных жирных кислот, питающих ткани. Лучше употреблять после вымачивания, так как в противном случае при их переваривании выводится часть питательных веществ.



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Иллюстративное фото (unsplash.com)

3. Корнеплоды. Обратите внимание на капусту кольраби, свеклу, корень сельдерея, редис дайкон. Они содержат клетчатку, хорошо насыщают и в них нет, в отличие от картофеля, тяжелого для переваривания крахмала. Попробуйте употреблять их в сыром виде, заправляя лимонным соком.

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4. Нерафинированные растительные масла — 1 столовая ложка в день поможет поддерживать упругость кожи изнутри.

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5. Крупы. Можно создать набор из разных зерновых культур, отдавая предпочтение нешлифованным сортам — они содержат клетчатку, способствующую очищению кишечника. Также каши важно есть для правильного усвоения белка.



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Иллюстративное фото (unsplash.com)

6. Бобовые продукты. Чечевица, фасоль, горох, нут — содержат серу, которую называют минералом красоты за счет своих антиоксидантных способностей.

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7. Фрукты и ягоды. Самыми полезными считаются те, которым позволили созреть самостоятельно. Обратите внимание на красный виноград. Он содержит изофлавоноиды, которые способствуют образованию коллагена.

Иллюстративное фото (unsplash.com)

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