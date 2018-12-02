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Стоит купить: топ-7 недорогих бьюти-средств из аптеки

Lite » Красота и Здоровье 02.12.2018 - 08:27
Стоит купить: топ-7 недорогих бьюти-средств из аптеки
Иллюстративное фото (pixabay.com)

То, что бюджетные бьюти-продукты стоят не дорого, не означает, что они не могут обеспечить хороший результат

Большинство женщин и девушек любят часто использовать кремы и маски для ухода за собой и, как правило, тратят на это ощутимые для кошелька суммы денег, однако, это вовсе не означает, что бюджетные бьюти-продукты не могут обеспечить хороший результат. Онлайн-версия журнала "Cosmopolitan" собрала семь копеечных косметических средств, которыми точно стоит пополнить свою косметичку, отправляясь в аптеку.

Аекол

Эта маслянистая смесь витаминов А и Е — универсальное средство для красоты волос, лица и тела. Она восстанавливает и укрепляет локоны, а еще помогает быстрее заживлять ожоги и небольшие ранки, его можно добавлять в маски и кремы для лица. Единственное, что можно отнести к его недостаткам — ярко-оранжевый цвет, но он не оставляет следов ни на коже, ни на волосах и легко смывается водой. Это средство нельзя использовать во время беременности и кормления грудью.

Стоит купить: топ-7 недорогих бьюти-средств из аптеки

Иллюстративное фото (constant-delight.ru)

Репейное масло

Пожалуй, одно из самых популярных "бабушкиных" бьюти-средств, которое можно использовать для ухода за волосами, ресницами и бровями. Несмотря на простоту, более, чем скромный дизайн упаковки и цену, работает на все 100%. Его можно нагревать на водяной бане и делать масляные обертывания для волос, также - наносить на корни перед мытьем головы - это укрепит луковицы, на ночь можно наносить масло на ресницы и брови, чтобы сделать их более густыми и блестящими.

Витамин Е в капсулах

Работает он примерно так же, как и Аекол, но, в отличие от него, жидкость из капсул с витамином бесцветна. Его можно также использовать как бальзам для губ и масло для кутикулы. Просто надо проколоть оболочку иглой и выдавить содержимое капсулы на палец, после чего нанеси туда, куда нужно.

Цинковая мазь

Проверенное поколениями, безопасное и эффективное средство от прыщей, раздражений и воспалений. Достаточно локально нанести мазь на прыщик и лечь спать — к утру катастрофа будет предотвращена.

Стоит купить: топ-7 недорогих бьюти-средств из аптеки

Иллюстративное фото (gemorr.guru)

Трава ромашки

Отвар из этого "дара природы", полезно использовать зимой: им хорошо ополаскивать лицо после умывания, чтобы успокоить кожу, убрать шелушения и высыпания. Не менее хорошо отвар действует и на волосы, особенно светлые, - ромашка дарит им приятный золотистый оттенок и красивый блеск.

Стоит купить: топ-7 недорогих бьюти-средств из аптеки

Иллюстративное фото (domadoktor.ru)

 

Ацетилсалициловая кислота

Или же аспирин, но традиционный, а не шипучий. Добавляется в маски для лица, чтобы убрать следы после акне, сделать кожу светлее и очистить поры. Как приготовить маску с аспирином: растолочь две таблетки в порошок, смешать с двумя ложками несладкого йогурта или кефира, нанести на лицо и смыть прохладной водой через 15 минут. Результат точно порадует.

Масло какао

Смягчает кожу лица и тела, поднимает настроение и заменяет насыщенные питательные баттеры. Можно использовать, как бальзам для губ.

Стоит купить: топ-7 недорогих бьюти-средств из аптеки

Иллюстративное фото (takprosto.cc)

Ранее мы писали, какими секретами стройной фигуры поделилась Марго Робби.

До этого Lite прассказывал, как добиться идеальной кожи: секреты супермоделей.

Напомним, также мы рассказывали о девяти распространенных бьюти-ошибках.

Видео: (video.rbc.ua)

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