Варто придбати: топ-7 недорогих б'юті-засобів з аптеки

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Те, що бюджетні б'юті-продукти коштують не дорого, не означає, що вони не можуть забезпечити хороший результат

Більшість жінок і дівчат люблять часто використовувати креми і маски для догляду за собою і, як правило, витрачають на це відчутні для гаманця суми грошей, однак, це зовсім не означає, що бюджетні б'юті-продукти не можуть забезпечити хороший результат. Онлайн-версія журналу "Cosmopolitan" зібрала сім копійчаних косметичних засобів, якими точно варто поповнити свою косметичку, вирушаючи в аптеку.

Аєкол

Ця масляниста суміш вітамінів А і Е — універсальний засіб для краси волосся, обличчя та тіла. Вона відновлює та зміцнює волосся, а ще допомагає швидше загоювати опіки і невеликі ранки, його можна додавати в маски і креми для обличчя. Єдине, що можна віднести до його недоліків — яскраво-оранжевий колір, але він не залишає слідів ні на шкірі, ні на волоссі і легко змивається водою. Цей засіб можна використовувати під час вагітності та годування груддю.

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Реп'яхова олія

Мабуть, одне з найбільш популярних "бабусиних" б'юті-коштів, яке можна використовувати для догляду за волоссям, віями і бровами. Незважаючи на простоту, більш, ніж скромний дизайн упаковки і ціну, працює на всі 100%. Його можна нагрівати на водяній бані і робити масляні обгортання для волосся, наносити на корені перед миттям голови - це зміцнить цибулини, на ніч можна наносити масло на вії і брови, щоб зробити їх більш густим і блискучим.

Вітамін Е в капсулах

Він працює приблизно так само, як і Аєкол, але, на відміну від нього, рідина з капсул з вітаміном безбарвна. Його можна також використовувати як бальзам для губ і масло для кутикули. Просто треба проколоти оболонку голкою і видавити вміст капсули на палець, після чого нанеси туди, куди потрібно.

Цинкова мазь

Перевірений поколіннями, безпечний і ефективний засіб від прищів і запалень. Досить локально нанести мазь на прищик і лягти спати — до ранку катастрофа буде відвернена.

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Трава ромашки

Відвар з цього "дару природи", корисно використовувати взимку: їм добре обполіскувати обличчя після вмивання, щоб заспокоїти шкіру, прибрати почервоніння і висипання. Не менш добре діє відвар і на волосся, особливо світлі, - ромашка надає їм приємний золотистий відтінок і красивий блиск.

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Ацетилсаліцилова кислота

Чи ж аспірин, але традиційний, а не шипучий. Додається в маски для обличчя, щоб прибрати сліди після акне, зробити шкіру світліше і очистити пори. Як приготувати маску з аспірином: дві таблетки розтовкти в порошок, змішати з двома ложками несолодкого йогурту або кефіру, нанести на обличчя і змити прохолодною водою через 15 хвилин. Результат порадує.

Масло какао

Пом'якшує шкіру обличчя і тіла, піднімає настрій і замінює насичені поживні баттеры. Можна використовувати, як бальзам для губ.

Ілюстративне фото (takprosto.cc)

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Відео: (video.rbc.ua)