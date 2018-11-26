Как добиться идеальной кожи: секреты супермоделей

Фото: Джиджи Хадид (instagram.com/gigihadid)

Красота кожи начинается с правильного ухода

Глядя на фото знаменитых моделей без макияжа, мы часто завидуем им - ведь их кожа все равно зачастую выглядит безупречно. В чем же их секрет? Оказывается, красота кожи начинается с правильного ухода, причем не только за ней, пишет Cosmopolitan.

При этом бьюти-режим моделей, как правило, предельно прост. Оказывается, суть не в косметике, которую они наносят на лицо, в а ежедневных привычках, которые и определяют состояние кожи через день, месяц и пять лет.

Итак, секрет безупречной кожи моделей заключается в том, что они:

Протирают лицо тоником вместо того, чтобы умываться водой по утрам

Если вы вдруг заметили, что кожа стала гораздо более жирной, нежели была и на ней появилось много новых высыпаний, возможно, проблема в том, что вы слишком усердно ее очищаете. Слишком частые умывания разрушают гидро-липидный слой, из-за чего продукция себума усиливается еще больше. Косметоги, к которым ходят модели, советуют очищать кожу с водой только вечером, а по утрам заменить умывание тоником. Он мягко устранит загрязнения, сделает цвет лица ярче и освежит кожу в целом, не нарушив при этом ее PH-баланса.

Фото: Ирина Шейк (instagram.com/irinashayk)

Сокращают потребление сахара до минимума и избегают резких скачков веса

Урезание количества сахара в рационе полезно не только для вашего здоровья, но и для кожи. Чрезмерное потребление сахара напрямую связано с появлением высыпаний, морщин и преждевременным старением. Попадая в кровь, сахар образует молекулы, разрушающие коллаген и эластин (они, в свою очередь, отвечают за молодость и упругость кожи). Что касается стабильного веса без резкого похудения и набора, то здесь все очевидно: растягиваясь и недополучая витаминов, кожа не успевает приходить в норму и адаптироваться. Результат – провисания, дряблость и унылый цвет лица.

Они регулярно ходят к косметологу

Удивительно, но даже в наши дни девушки и женщины уделяют больше времени макияжу, нежели уходу за кожей. Моделям подобный алгоритм не подходит: их лицо – это их заработок. Поэтому все они ежемесячно наведываются к своим косметологам, чтобы сделать чистку, массаж или легкий пилинг. На самом деле, проблему с кожей легче предотвратить, нежели вылечить – помните об этом, когда в следующий раз решите отменить свой визит в салон.

Фото: Стелла Максвелл (instagram.com/stellamaxwell)

Они иногда не наносят крем с SPF

Идли Пекар, косметолог Ирины Шейк, Миранды Керр и Линдсей Эллингсон говорит, что солнцезащитное средство необходимо всем нам далеко не всегда: "Большинство девушек не понимает, насколько сильно подобные продукты забивают поры и не дают коже дышать, поэтому я за то, чтобы не пользоваться ними, если целый день сидишь дома, в офисе или выходишь на улицу буквально на пять минут".

Эксперт признается, что современные девушки недополучают витамина D, не говоря уже о том, что ежедневно носят слишком много косметики на лицах. Именно поэтому она настаивает на том, чтобы кожа отдыхала от всех средств, включительно с SPF, хотя бы иногда.

Они увлажняют кожу ежедневно и пьют много воды

2 литра чистой негазированной воды в день – минимум, необходимый человеку без особых физических и спортивных нагрузок. Модели, как правило, пьют 3-3,5 литра воды в день, чтобы поддерживать себя и свою кожу в хорошей форме. Не забывают они и увлажнять кожу, страдающую от постоянных перелетов – видимо, поэтому флакон термальной воды всегда есть у них в сумочке.

Фото: Джиджи Хадид (instagram.com/gigihadid)

Они занимаются спортом

Когда вы тренируетесь, кровообращение в организме усиливается, а все питательные вещества устремляются в глубокие слои дермы. Мы молчим уже о том нежном и сексуальном свечении кожи, о свежем румянце, который появляется как от получасовой пробежки, так и от мастер-класса по йоге.

Напомним, ранее мы писали, какие продукты сделают лицо гладким и красивым и избавят от морщин. Чтобы морщины не беспокоили еще долгое время, достаточно добавить в рацион омега-3 и омега-6. Хотя бы раз в неделю важно есть рыбу, а из продуктов растительного происхождения употреблять тыквенные семечки, шпинат и растительные масла.

А также сообщали, что визажист Beyonce раскрыл секрет устойчивого макияжа. Сэр Джон рассказал о небольшом секрете, которым он пользуется для обеспечения максимальной устойчивости макияжа. По его мнению, основным условием хорошего макияжа является качественное увлажнение кожи. Визажист наносит крем на кожу лица перед тональной основой и после.

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Видео: (video.rbc.ua)