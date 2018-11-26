Марго Робби поделилась секретами стройной фигуры

Фото: Марго Робби (harpersbazaar.com)

28-летняя актриса в отличной форме и всегда прекрасно выглядит

Известная австралийская актриса, звезда фильмов "Я, Тоня" и "Отряд самоубийц" Марго Робби может похвастаться отличной фигурой, которой завидуют миллионы девушек по всему миру. Как же ей удается держать себя в форме? Звезда наконец подробно рассказала, что она ест перед съемками в фильмах и какой спорт предпочитает, пишет Daily Mail.

Если вы думали, что рацион Робби состоит лишь из смузи и зеленого салата, то ошибались. Девушка действительно ограничивает себя в потреблении сладких напитков, шоколада, фастфуда и различных вредных жиров, но питается довольно разнообразно.

Фото: Марго Робби (instagram.com/margotrobbie)

Свой рацион 28-летняя звезда описала так: на завтрак она обычно ест овсяную кашу с ягодами или зеленый смузи, на обед предпочитает курицу под лимонным соком с коричневым рисом, а на ужин — тунец со сладким картофелем или овощи с рисовой лапшой.

Но строгого питания актриса придерживается лишь во время съемок и для подготовки к ним. "У меня не очень полезная диета. Я люблю пиво, жареное, бургеры. Но если мне нужно в кратчайшие сроки влезть в бикини, то я буду весь день жевать только морковку", — поделилась Марго.

Фото: Марго Робби (harpersbazaar.com)

К слову, она также не отказывается от бокала вина, когда хочется.

Робби любит интенсивные кардио тренировки, но также работает над силой и увеличением мышечной массы. Марго также является поклонницей бокса и упражнения для ног.

Фото: Марго Робби (instagram.com/margotrobbie)

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Видео: РБК-Украина