Сохранить молодость после 30: топ-5 важных бьюти-привычек

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Они помогут сохранить кожу максимально молодой надолго

К сожалению, природа беспощадна и после 30 наша кожа уже не может оставаться такой же свежей и упругой, как раньше. До этого времени зачастую кожный покров здоровый и эластичный у большинства женщин, но чтобы после 30 сохранить привлекательность, необходимо заблаговременно позаботиться о состоянии своей кожи. Стоит усвоить эти 5 важных бьюти-привычек, пишет ELLE.

Всегда используйте солнцезащитный крем

Предотвращение морщин начинается с ежедневной защиты от солнца, будь оно летним, зимним или когда небо затянуто облаками. Незаметные глазу солнечные лучи ускоряют процесс старения на клеточном уровне, а также провоцируют появление пигментации и морщин.

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Никогда не пропускайте вечерний уход

Подготовка кожи к ночи — крайне важный этап, ведь именно во время сна кожа обновляется на клеточном уровне. Поэтому средства для вечернего ухода проникают в кожу глубже и дают более заметные результаты.

Делайте себе массаж лица

Легкий массаж можно производить каждый раз, когда вы наносите продукт на кожу. Это улучшает кровообращение, стимулирует лимфодренаж и пробуждает мускулатуру. Начните с момента умывания, массируя лицо круговыми движениями.

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Эксфолируйте, но не слишком

Слишком глубокая эксфолиация может нарушить водно-жировую пленку кожи, которая является естественным защитным барьером. Таким образом вы делаете кожу еще более чувствительной и подвластной внешним раздражителям. Не делайте эксфолиацию чаще 3 раз в неделю, а после процедуры всегда наносите увлажняющее средство.

Не забывайте о шее, декольте и руках

Территория нежной кожи начинается с груди и заканчивается у корней волос. Уход за всей этой зоной должен быть в идеале одинаковым.

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Напомним, ранее мы писали, как выглядеть моложе с помощью макияжа. Зная определенные трюки, повернуть время вспять может быть так же просто, как открыть косметичку.

Также мы публиковали топ-5 способов, которые помогут избавиться от зимнего шелушения кожи. Эксперты рекомендуют использовать пилинги два раза в неделю.

Кстати, Michelle Andrade назвала свои топ-5 бьюти-средств по уходу зимой. 21-летняя исполнительница рассказала, какие именно средства позволяют ей сохранять молодость и красоту даже в самую холодную пору.

Видео: РБК-Украина