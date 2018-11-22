Как сохранить красоту после родов: экспресс-курс

Иллюстративное фото (pxhere.com)

С появлением ребенка, у женщины остается мало времени для ухода за собой. Однако это никак не влияет на желание женщины выглядеть красиво всегда

В тот момент, когда женщина становится мамой, часто случается так, что времени для ухода за собой не остается совсем. Ребенок забирает у мамы практически все время в сутках. Однако это не должно мешать женщине оставаться красивой и ухоженной. Портал "Здоровье и красота круглосуточно" опубликовал список процедур, которые помогут оставаться мамочкам в прекрасной форме. Этот экспресс-курс сможет освоить даже самая занятая мама и адаптировать его под себя.

Программа на каждый месяц:

1. Регулярное посещение салона красоты.

Раз в месяц делайте стрижку (простую для укладки). Чтобы не тратить драгоценное время на мейк-ап, красьте ресницы и брови. По возможности балуйте себя маникюром и педикюром, ведь потом гораздо проще поддерживать аккуратный вид ногтей, просто пройдясь по ним пилочкой.

2. Бассейн, баня, сауна, профессиональный массаж.

Поход в сауну или бассейн очень положительно сказывается на коже лица и тела. Эти процедуры выводят токсины, они открывают поры, и угри вместе с другими высыпаниями моментально исчезают. В целом внешний вид преображается за один такой поход, а еще это отлично поднимет настроение.

Позвольте себе один из этих вариантов – расслабитесь, отдохнете и похорошеете.

Программа красоты на каждый день:

1. Обруч.

Приобретя хулахуп, вы получите недорогой, простой и очень эффективный тренажер. Подойдет и обыкновенный обруч (такой, каким пользовались в детстве), и так называемый обруч стройности (толстый, со встроенными шариками). В первом варианте можете крутить обруч при любой удобной возможности, во втором — по 10 минут не более, чем два-три раза в день. Для того, чтобы не образовывались синяки, заниматься с таким обручем стоит в одежде.

2. Физические упражнения с ребенком.

Эти тренировки помогут вернуть былую форму вашей талии. Для тренировки других частей тела: рук, ног, пресса используйте ребенка. Для него – это будет игра, для вас – отличный фитнес. С ребенком на руках можно приседать, выполнять жим рук, поднимать корпус, лежа на полу и пр. Обязательно следите за дыханием и за осанкой. Сколько времени тратить на такую гимнастику – вопрос индивидуальный. Стоит отметить, что даже если у вас будет время только на то, чтобы покрутить обрачь, то это уже хорошо.

3. Антицеллюлитный массаж.

Для этой процедуры вам понадобится деревянный массажер, жесткая рукавичка из люфы (вязаная), щетка из люфы, молотый натуральный кофе для крабирования, молочко для тела. Сначала сухую кожу (живот, ягодицы, бедра и пр.) нужно тщательно растереть сухой щеткой до легкого покраснения, затем немного смочить водой, нанести кофе, поскрабить тело. После этого смыть с себя скраб с помощью обычного геля для душа и мочалки из люфы. Далее нужно нанести на кожу молочко для тела и воспользоваться уже ручным массажером. Можно сократить процедуру, исключив некоторые пункты

3. Уход за лицом.

Применяйте самое основное правило красоты женского лица: очищение, тонизирование и увлажнение (питание). Обратите внимание на средства 2 в 1. Их использование существенно сократит вам время и силы. А еще можно использовать моментальные маски. На ночь обязательно стоит наносить питательный жирный крем. После него на утро кожа становится мягкой, увлажненной и сияющей. Чтобы избавиться от нежелательных синяков под глазами нужно использовать роликовые аппликаторы – они быстрее всего снимают опухлость и маскируют синяки.

Ну и еще несколько советов молодым мамам, как оставаться красивыми даже после родов:

— Следите за количеством и качеством питания. Оно сильно влияет на внешний вид.

— Не давайте впасть себе в депрессию, а если уж с настроением что-то не так, старайтесь не "заедать" стресс. Это поспособствует набору лишних килограммов.

— Чаще гуляйте с ребенком и играйте с ним в подвижные игры - это поможет сжечь лишние каллории и повысить тонус мышц.

— Позволяйте себе немного макияжа, и не одевайся в балахоны, чтобы не превратиться в бабушку раньше времени.

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