Як зберегти красу після пологів: експрес-курс

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З появою дитини, у жінки залишається мало часу для догляду за собою. Однак це ніяк не впливає на бажання жінки виглядати красиво завжди

В той момент, коли жінка стає мамою, часто трапляється так, що часу для догляду за собою не залишається зовсім. Дитина забирає у мами практично весь час у добі. Однак це не повинно заважати жінці залишатися красивою і доглянутою. Портал "Здоров'я та краса цілодобово" опублікував список процедур, які допоможуть залишатися матусям в прекрасній формі. Цей експрес-курс зможе освоїти навіть сама зайнята мама і адаптувати його під себе.

Програма на кожен місяць:

1. Регулярне відвідування салону краси.

Раз на місяць робіть стрижку (просту для укладання). Щоб не витрачати дорогоцінний час на мейк-ап, фарбуйте вії і брови. По можливості балуйте себе манікюром і педикюром, адже потім набагато простіше підтримувати акуратний вигляд нігтів, просто пройшовшись по них пилкою.

2. Басейн, баня, сауна, професійний масаж.

Похід в сауну або басейн дуже позитивно позначається на шкірі обличчя і тіла. Ці процедури виводять токсини, вони відкривають пори, і вугри разом з іншими висипаннями моментально зникають. В цілому зовнішній вигляд змінюється за один такий похід, а ще це відмінно підніме настрій.

Дозвольте собі один з цих варіантів – розслабитеся, відпочинете і погарнiшаєте.

Програма краси на кожен день:

1. Обруч.

Придбавши хулахуп, ви отримаєте недорогий, простий і дуже ефективний тренажер. Підійде і звичайний обруч (такий, яким користувалися в дитинстві), і так званий обруч стрункості (товстий, з вбудованими кульками). У першому варіанті можете крутити обруч при будь-якій зручній можливості, у другому — по 10 хвилин не більше, ніж два-три рази в день. Для того, щоб не утворювалися синці, займатися з таким обручем варто в одязі.

2. Фізичні вправи з дитиною.

Ці тренування допоможуть повернути колишню форму вашої талії. Для тренування інших частин тіла: рук, ніг, преса використовуйте дитину, для якої це буде гра, а для вас – відмінний фітнес. З дитиною на руках можна присідати, виконувати жим рук, піднімати корпус, лежачи на підлозі тощо Обов'язково стежте за диханням і за поставою. Скільки часу витрачати на таку гімнастику – питання індивідуальне. Варто зазначити, що навіть якщо у вас буде час тільки на те, щоб покрутити обрачь, то це вже добре.

3. Антицелюлітний масаж.

Для цієї процедури вам знадобиться дерев'яний масажер, жорстка рукавичка з люфи (в'язана), щітка з люфи, мелена натуральна кава для крабування, молочко для тіла. Спочатку суху шкіру (живіт, сідниці, стегна і пр.) потрібно ретельно розтерти сухою щіткою до легкого почервоніння, потім трохи змочити водою, нанести каву, поскрабити тiло. Пiсля цього змити з себе скраб з допомогою звичайного гелю для душу і мочалки з люфи. Далi треба нанести на шкіру молочко для тіла і скористатися вже ручним масажером. Можна скоротити процедуру, виключивши деякі пункти

3. Догляд за обличчям.

Застосовуйте головне правило краси жіночого обличчя: очищення, тонізування та зволоження. Зверніть увагу на засоби 2 в 1. Їх використання істотно скоротить ваш час і сили. А ще можна використовувати моментальні маски. На ніч обов'язково варто наносити жирний живильний крем. Після нього на ранок шкіра стає м'якою, зволоженою і сяючою. Щоб позбутися від небажаних синців під очима потрібно використовувати роликові аплікатори – вони швидше за все знімають набряклість і маскують синці.

Ну і ще кілька порад молодим мамам, як залишатися красивими навіть після пологів:

— Cтежте за кількістю та якістю харчування. Воно сильно впливає на зовнішній вигляд.

— Не давайте собі впасти в депресію, а якщо вже з настроєм щось не так, намагайтеся не "заїдати" стрес. Це посприяє набору зайвих кілограмів.

— Частіше гуляйте з дитиною і грайтеся з ним в рухливі ігри - це допоможе спалити зайві калорії і підвищити тонус м'язів.

— Дозволяйте собі трохи макіяжу, і не одягайся в балахони, щоб не перетворитися на бабусю раніше часу.

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