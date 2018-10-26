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Косметолог ответила, какие процедуры не следует делать во время беременности

Lite » Красота и Здоровье 26.10.2018 - 22:10
Иллюстративное фото: pixabay/Greyerbaby
Иллюстративное фото: pixabay/Greyerbaby

Например, беременным запрещены аппаратные и инъекционные процедуры

Часто женщин интересует, какие косметологические процедуры можно и не следует делать во время беременности. На своей instagram-страничке косметолог-дерматолог Наталья Подколзина ответила на популярный вопрос.

"Сейчас я хочу с вами поделиться как косметолог и как мама двоих деток", — пишет косметолог, перечисляя далее процедуры, которые не рекомендуется делать беременным женщинам:

  • Мезотерапия (внутрикожное или подкожное введение препаратов и; инъекции ферментов, витаминов, гормонов и экстрактов растений для омоложения и подтягивания кожи).
  • Биоревитализация (инъекционное введение гиалуроновой кислоты в глубокие слои дермы для восстановления гидрорезерва кожи).
  • Диспорт (инъекционное средство от морщин в области переносицы, лба и мелких мимических морщинок вокруг глаз).
  • Ультразвуковые чистки также не рекомендуют, потому что исследований, где их безопасность была бы доказана — нет!
  • "Точно также запрещены любые агрессивные процедуры: аппаратные и инъекционные", — говорит Наталья Подколзина.

Косметолог ответила, какие процедуры не следует делать во время беременности

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Однако даже во время беременности необходимо не забывать о правильном уходе за собой в этот период.

"Однозначно советую использовать гипоаллергенную уходовую косметику, так как повышается риск аллергии и чувствительность кожи. А также средства с СПФ (солнцезащитный фактор) защитой", — советует Подколзина.

"Если у вас есть сомнения по поводу безопасности той или иной процедуры, уточните это у своего косметолога", — подытожила эксперт.

На улице уже холодно, а это значит, что следует более активно ухаживать за кожей лица. Так, ранее LITE писал: косметологи рассказали, как во время холодов правильно увлажнять кожу

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