Лайфхаки для мам: как успевать все

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Если пользоваться этими идеями, то можно успевать намного больше

Материнство – это, пожалуй, и самая лучшая и самая худшая работа в режиме 24 на 7. Каждая мама сталкивалась хоть раз с такой ситуацией, что не успеваешь ничего, все просто валится из рук и как упорядочить все – не понятно. Чтобы таких моментов было меньше, "The Daily Mail" собрал лайфхаки, которые помогают мамам во всем мире.

Стоит попробовать, возможно, это поможет и вам.

Замораживайте овощи.

Это хорошо сэкономит время в разных ситуациях: при приготовлении завтрака, тушении овощей или готовке супа. Вкусовые качества овощей не изменятся, а хранить их в таком виде можно долго – до 10 месяцев. Так можно хранить лук, шпинат, брокколи, зеленый горошек, и тому подобное. Можно даже сделать овощной микс.

Используйте двойную защиту в детской кроватке.

Можно положить защитные пеленки одна на одну. Если вдруг малыш ночью описается, то будет очень легко вытащить первую влаговпитывающую пеленку из-под ребенка, не разбудив его.

Не разгружайте посудомоечную машину.

Просто доставайте посуду оттуда и пользуйтесь ею, а потом кладите обратно. Не нужно будет тратить время на раскладывание посуды в шкафы и по полочкам, а потом еще на поиски ее.

Укладывайте малыша спать в том, что он наденет завтра.

Если планируется ранний подъем, то лучше положить ребенка спать в той футболке, в которой хотите его отправить, например, в садик. Время, которое было бы потрачено на поиск и борьбу за футболку, лучше потратить на себя.

Колосок и вода помогут выглядеть лучше

Такая прическа, как колосок – отличный способ скрыть то, что, забегавшись, вы вчера н успели вымыть волосы. Пусть окружающие думают, что это гель-стайлер. Ну, а если вдруг не хватило времени погладить для себя одежду, то просто сбрызните ее водой. Пока вы дойдете, куда нужно, одежда разгладится.

Используйте ночной светильник с красным светом вместо желтого или белого.

Когда вы ночью придете менять пеленку, такой свет точно не разбудит малыша.

Теплая подушка.

Подогрейте подушку перед тем, как укладывать ребенка спать и он намного быстрее заснет.

Принимайте душ вечером.

От этого будет двойная польза: во-первых он расслабит перед сном, а во-вторых с утра будет больше времени.

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Видео: РБК-Украина