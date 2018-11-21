Бодрое начало дня: эксперты рассказали, как облегчить утренние сборы

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Специалисты дали простые рекомендации

Специалисты рассказали, как облегчить утренние сборы на работу и зарядиться бодростью на весь день. Об этом пишет Cosmopolitan.

Эксперты рекомендуют часть необходимых процедур подготовить с вечера, чтобы утром не бегать по дому в заспанном состоянии.

1. Готовить одежду вечером.

Мудрый совет, который давали нам раньше наши мамы и бабушки. В нем нет ничего нового, но на самом деле, привычка готовить гардероб с вечера, значительно облегчает утренние сборы и существенно экономит время.

Кроме того, подготовка одежды с вечера поможет обнаружить все недостатки – пятна, необходимость погладить блузку или почистить подходящую обувь.

Специалисты отмечают, что если не хочется каждый вечер играть в стилиста, то можно воспользоваться специальными приложениями для планирования гардероба в смартфоне.

2. Заменить будильник на настоящий.

В современном обществе все будильники заменили мобильные телефоны. Это удобно, но к сожалению, от этого больше вреда, чем пользы. Смотреть в экран смартфона перед сном, а также сразу после пробуждения - вредно для здоровья. Поэтому эксперты рекомендуют завести обычный будильник, а телефон отложить подальше.

3. Прием таблеток и вода.

Если по утрам нужно принять медикаменты, то лучше всего их приготовить с вечера вместе со стаканом воды. Во-первых, это обезопасит от забывчивости, а во-вторых, стакан воды по утрам – полезен.

4. Приготовить линзы.

Линзы нужно надевать не в спальне, а в ванной и только чистыми руками. Поэтому их лучше всего приготовить с вечера и разместить возле зеркала. После этого можно сразу нанести макияж.

5. Приготовить косметику.

У каждой женщины есть большие косметички со всеми необходимыми косметическими средствами. Но для утреннего наведения красоты лучше завести небольшой органайзер, в который можно сложить часто используемые продукты, чтобы по утрам они были под руками.

6. Ключи и перчатки.

Для того, чтобы не тратить время по утрам на поиск ключей, достаточно определить для них постоянное место. Например, вазочка на тумбочке в коридоре или специальная ключница, в которой можно развесить все необходимые связки – ключи от автомобиля, от дачи и от квартиры.

Перчатки можно также определить на специальную полочку в коридоре или оставлять на тумбочке.

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Видео: РБК-Украина