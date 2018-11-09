Проверьте себя: названы шесть признаков хорошего здоровья

Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Если вам некогда проходить полное обследование, обратите внимание на эти признаки

Современному человеку зачастую некогда должным образом следить за своим здоровьем, регулярно сдавать анализы и проходить обследования. Однако можно опеределить состояние своего организма и в домашних условиях, пишет "Медикфорум".

Медики назвали шесть признаков, по которым можно понять, хорошее ли у вас здоровье.



Признак №1 – крепкие волосы, указывающие на душевное спокойствие и правильное питание. Обратное же свидетельствует об ослаблении иммунитета и срочной потребности в витаминах.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Признак №2 – достаточная плотность ногтей и отсутствие на них белых вкрапин. Появление на роговых пластинках любых пятен сигнализирует об ухудшении нормальной жизнедеятельности организма.



Признак №3 – отсутствие воспалений во рту и кровоточения десен. Повышенная чувствительность зубов может быть связана с сердечными болезнями, а неприятный запах из ротовой полости – с нарушением работы ЖКТ.

Признак №4 – нормальный стул, без запора или диареи.



Признак №5 – достаточный сон. При регулярных недосыпаниях повышаются шансы на развитие диабета, ожирения и болезней сердца. Из-за недостатка сна человек будет легко раздражаться, пребывать в плохом расположении духа и легко подвергаться различным инфекционным заболеваниям.

Иллюстративное фото (pixabay.com)



Признак №6 – соцподдержка. Ряд психологических исследований доказал: чем шире у человека социальный круг общения, тем менее он подвержен психическим расстройствам.

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Видео: РБК-Украина