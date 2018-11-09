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Проверьте себя: названы шесть признаков хорошего здоровья

Lite » Красота и Здоровье 09.11.2018 - 19:48
Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)
Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Если вам некогда проходить полное обследование, обратите внимание на эти признаки

Современному человеку зачастую некогда должным образом следить за своим здоровьем, регулярно сдавать анализы и проходить обследования. Однако можно опеределить состояние своего организма и в домашних условиях, пишет "Медикфорум".

Медики назвали шесть признаков, по которым можно понять, хорошее ли у вас здоровье. 

Признак №1 – крепкие волосы, указывающие на душевное спокойствие и правильное питание. Обратное же свидетельствует об ослаблении иммунитета и срочной потребности в витаминах.

Проверьте себя: названы шесть признаков хорошего здоровья

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Признак №2 – достаточная плотность ногтей и отсутствие на них белых вкрапин. Появление на роговых пластинках любых пятен сигнализирует об ухудшении нормальной жизнедеятельности организма.

Признак №3 – отсутствие воспалений во рту и кровоточения десен. Повышенная чувствительность зубов может быть связана с сердечными болезнями, а неприятный запах из ротовой полости – с нарушением работы ЖКТ.

Признак №4 – нормальный стул, без запора или диареи.

Признак №5 – достаточный сон. При регулярных недосыпаниях повышаются шансы на развитие диабета, ожирения и болезней сердца. Из-за недостатка сна человек будет легко раздражаться, пребывать в плохом расположении духа и легко подвергаться различным инфекционным заболеваниям.

Проверьте себя: названы шесть признаков хорошего здоровьяИллюстративное фото (pixabay.com)

Признак №6 – соцподдержка. Ряд психологических исследований доказал: чем шире у человека социальный круг общения, тем менее он подвержен психическим расстройствам.

Напомним, Уляна Супрун рассказала, как проживание вблизи свалок может сказаться на здоровье.

Ранее ученые назвали продукты, которые помогут в борьбе со стрессом.

Кстати, выяснилось основное условие долгой жизни. Оказалось, что основными факторами долголетия являются влияние окружающей среды и образ жизни, а гены влияют на это в меньшей степени, чем считалось ранее.

Видео: РБК-Украина

 

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