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Перевірте себе: названо шість ознак хорошого здоров'я

Lite » Краса і здоров'я 09.11.2018 - 19:48
Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)
Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Якщо вам немає коли проходити повне обстеження, зверніть увагу на ці ознаки

Сучасній людині часто нема коли належним чином стежити за своїм здоров'ям, регулярно здавати аналізи і проходити обстеження. Однак можна визначити стан свого організму і в домашніх умовах, пише "Медикфорум".

Медики назвали шість ознак, за якими можна зрозуміти, чи добре у вас здоров'я.

Ознака №1 – міцне волосся, що вказує на душевний спокій і правильне харчування. Протилежне ж свідчить про ослаблення імунітету і термінову потребу в вітамінах.

Перевірте себе: названо шість ознак хорошого здоров'я

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Ознака №2 – достатня щільність нігтів і відсутність на них білих вкрапин. Поява на рогових пластинках будь-яких плям сигналізує про погіршення нормальної життєдіяльності організму.

Ознака №3 – відсутність запалення в роті і кровоточіння ясен. Підвищена чутливість зубів може бути пов'язана з серцевими хворобами, а неприємний запах з ротової порожнини – з порушенням роботи шлунково-кишкового тракту.

Ознака №4 – нормальний стул, без запору або діареї.

Ознака №5 – достатній сон. При регулярних недосипаннях підвищуються шанси на розвиток діабету, ожиріння і хвороб серця. Через нестачу сну людина буде легко дратуватися, перебувати в поганому настрої і легко піддаватися різним інфекційним захворюванням.

Перевірте себе: названо шість ознак хорошого здоров'яІлюстративне фото (pixabay.com)
 

Ознака №6 – соцпідтримка. Ряд психологічних досліджень довів: чим ширше у людини соціальне коло спілкування, тим менше вона схильна до психічних розладів.

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Відео: РБК-Україна

 

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