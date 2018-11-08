Гены не главное: выяснилось главное условие долгой жизни

Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Долголетие лишь на 7 процентов определяется генетическими различиями

Специалисты биотехнологической компании Calico Life Sciences и генеалогической компании Ancestry определили, что является главным условием долгой жизни. Об этом сообщается на MedicalXpress.

Оказалось, что основными факторами долголетия являются влияние окружающей среды и образ жизни, а гены влияют на это в меньшей степени, чем считалось ранее.

Согласно предыдущим оценкам, долголетие на 15-30 процентов определяется генетическими различиями, а остальными факторами являются образ жизни, влияние общества, болезни и несчастные случаи. Однако новое иследование опровергает эти данные.

В новой работе ученые рассмотрели родословные более 400 миллионов человек. При этом исследователи учитывали только время жизни каждого конкретного человека, место его рождения и семейные связи.

Исследователи провели статистический анализ факторов долголетия у родственников, которые родились в XIX и начале XX века, и оценили наследуемость продолжительности жизни у родных и двоюродных братьев и сестер. В результате выяснилось, что корреляция между супругами была выше, чем между кровными братьями и сестрами, что указывало на то, что главную роль играют факторы среды.

Такими факторами могут быть одинаковые условия среды или сходный образ жизни партнеров. С учетом результатов исследователи пришли к выводу, что наследуемость определяется генами лишь на семь процентов.

Напомним, и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун раскрыла секрет долголетия. Она отметила, что дружеские контакты увеличивают вероятность прожить дольше на 50%, а вот отсутствие друзей негативно влияет на здоровье.

Ранее ученые рассказали, какие овощи способствуют долголетию. Американские эксперты выяснили, что регулярное употребление трех порций овощей повышает шанс на долголетие.

Мы также писали о том, что датские ученые рассказали о секрете долголетия. Датские исследователи сравнили продолжительность жизни мужчин и женщин, которые имеют детей, и бездетных. Как оказалось, бездетные люди имели гораздо больше шансов умереть рано. Этот эффект был более выражен у женщин, чем у мужчин.

Видео: РБК-Украина