Ученые назвали продукты, которые помогут в борьбе со стрессом

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Специалисты составили список вкусных продуктов, которые помогут человеку

Специалисты назвали продукты, которые помогут справиться со стрессом и при этом не нанесут организму сильного вреда. Об этом пишет Сlutch.

Очень многие люди, находясь в состоянии сильного стресса, начинают заедать его всякими продуктами. Однако, не все они одинаково полезны. Ученые составили список продуктов, которые можно есть и при этом приводить в порядок нервную систему.

1.Бананы.

Бананы очень богаты калием, который помогает организму регулировать кровяное давление. Также бананы прекрасно справляются с изжогой и поддержат оптимальный уровень сахара в крови.

2. Черный чай.

Исследования показали, что для того, чтобы понизить уровень стресса, нужно выпивать не менее четырех чашек черного чая в день. Возможно, дело в кофеине, который входит в состав черного чая. В отличии от кофе, в чае он действует более мягко и продолжительнее, что позволяет человеку выглядеть бодрее в течении дня.

3. Лосось.

Самым полезным веществом в лососе является жирная кислота Омега-3. Она способствует быстрой работе головного мозга. Лосось можно употреблять в любом виде – от стейка до кусочков, запеченных на гриле.

4. Цельнозерновой хлеб.

Такой хлеб более полезен для организма, чем белые булочки и прекрасно подходит для бутербродов и перекусов. В нем содержатся углеводы, которые поднимают настроение и заряжают позитивом на весь день.

5. Куриная грудка.

Эта часть курицы содержит в себе самое большое количество белка и минимум жира. Кроме того, в этом мясе есть триптофан – вещество, которое помогает бороться со стрессом. Кроме куриной грудки, триптофан содержится еще в арахисе и бобовых.

6.Апельсиновый сок

В этом напитке содержится фолиевая кислота, которая снимает раздражительность и помогает в борьбе со стрессами. Также в апельсиновом соке присутствует витамин С, который помогает организму противостоять простудным заболеваниям.

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Видео: РБК-Украина