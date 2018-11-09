Супрун рассказала, как проживание вблизи свалок может сказаться на здоровье

Фото: РБК-Украина

Такое "соседство" повышает риски появления респираторных болезней и рака легких

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что ежегодно человечество производит более 2 млрд тонн мусора в день, что составляет около 800 г на одного человека. Отходы гниют на свалках, загрязняют океаны и разрушают экосистемы, негативно влияя на наше здоровье. Об этом эксперт сообщила на своей странице в Facebook.

Супрун утверждает, что, проживая на территории вблизи свалок, мы повышаем риски обнаружить у себя респираторные болезни и даже рак легких. Вредное воздействие также могут иметь газы, которые испаряются со свалки, и множество токсичных веществ, загрязняющих воздух и окружающие территории.

"В большинстве стран с низким уровнем дохода, свыше 90% мусора просто гниет на свалках или сжигается. Такое обращение с ним становится причиной распространения инфекционных болезней, а также повышает риски появления респираторных заболеваний, особенно у детей и людей пожилого возраста", - пишет эксперт.

Во время открытого сжигания отходов могут выделяться такие токсичные вещества, как диоксины и фуран. Их связывают с высокими рисками поражения легких, нервной системы, почек и печени и появлением некоторых видов рака.

Однако, по словам Супрун, мусор и отходы можно использовать разумно. Например, во многих странах мира давно задумались над тем, как избежать превращения планеты в большой мусорник и сохранять здоровье населения. Поэтому мусор перерабатывается в ресурсы, которые можно использовать снова, с него даже производят энергию.

Скриншот поста: (facebook.com/ulanasuprun)

"Большое количество мусора - проблема глобального масштаба. Впрочем ее решение требует локальных усилий. Каждый может хотя бы попытаться сортировать мусор или пытаться производить его меньше", - подытожила Супрун.

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Видео: (video.rbc.ua)