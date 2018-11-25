Портят фигуру: названы 5 привычек, мешающих похудению

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Эти привычки являются злейшими "врагами" похудения

Часто многие не подозревают, некоторые "безобидные" привычки могут серьезно испортить твою фигур. "Cosmopolitan" рассказал о пяти привычках, которые являются злостными "врагами" похудения.

Пропуск зарядки

Ни в коем случае не нужно начинать каждое утро с марафонского забега или силовых упражнений в духе профессиональных спортсменов, однако, небольшая разминка точно лишней не будет. Лучше заранее подготовить программу упражнений, с учетом того, какие зоны тела хочется скорректировать (сейчас есть масса видео на эту тему в сети). Легкая зарядка даст прилив сил на весь день. Организм проснется быстрее и будет работать эффективнее, а значит и переработает все съеденное за день.

Двойной латте

Любителям начинать утро с чашки ароматного свежесваренного кофе с молочной пенкой стоит помнить, что это тяжелый напиток: чтобы переварить его и еду, съеденную позднее, организму придется очень сильно постараться. Это может привести к лишним килограммам.

Негативное мышление

Если начинать каждый день с позитивных мыслей, уровень стресса значительно снизится и тебе больше и не захочется заедать свою тревогу высококалорийными продуктами.

Пакетированный сок

По сути, это просто порошок сомнительного происхождения, разведенный в воде. Так что если уж пьете сок, то лучше обзавестись соковыжималкой, чтобы быть уверенным в его качестве. Или если это невозможно или сложно, то стоит выбирать соки прямого отжима в стеклянной таре.

Бутерброды

Такая еда очень сильно отдаляет от фигуры мечты. Особенно это касается сендвичей с белым и свежим хлебом. Бутерброды не дают организму заряд бодрости, а лишь снабжают порциями пустых калорий, которые откладываются в талии и бедрах. Лучше заменить их кашами, разнообразив их ягодами и фруктами.

К слову, недавно мы писали о том, как похудеть без ограничений в еде.

Напомним, что ранее мы рассказывали о вкусном крем-супе из цветной капусты с рыбой.

Ранее учеными доказана эффективность высокоуглеводной диеты.

Видео: (video.rbc.ua)