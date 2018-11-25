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Псують фігуру: названі 5 звичок, які заважають схудненню

Lite » Краса і здоров'я 25.11.2018 - 20:10
Псують фігуру: названі 5 звичок, які заважають схудненню
Ілюстративне фото (twitter.com)

Ці звички є найлютішими "ворогами" схуднення

Часто багато хто не підозрюють, деякі "нешкідливі" звички можуть серйозно зіпсувати твою фігур. "Cosmopolitan" розповів про п'яти звичках, які є злісними "ворогами" схуднення.

Пропуск зарядки

Ні в якому разі не потрібно починати кожен ранок з марафонського забігу або силових вправ у дусі професійних спортсменів, однак, невелика розминка точно зайвою не буде. Краще заздалегідь підготувати програму вправ, з урахуванням того, які зони тіла хочеться скорегувати (зараз є маса відео на цю тему в мережі). Легка зарядка дасть приплив сил на весь день. Організм прокинеться швидше і буде працювати ефективніше, а значить і переробить все з'їдене за день.

Подвійний латте

Любителям починати ранок з чашки ароматної свіжозвареної кави з молочною пінкою варто пам'ятати, що це важкий напій: щоб переварити його і їжу, з'їдену пізніше, організму доведеться дуже сильно постаратися. Це може призвести до зайвих кілограмів.

Негативне мислення

Якщо починати кожен день з позитивних думок, рівень стресу значно знизиться і тобі не захочеться заїдати свою тривогу висококалорійними продуктами.

Пакетований сік

По суті, це просто порошок сумнівного походження, розведений у воді. Так що якщо вже п'єте сік, то краще обзавестися соковижималкою, щоб бути впевненим в його якості. Або якщо це неможливо або складно, то варто вибирати соки прямого віджиму в скляній тарі.

Бутерброди

Така їжа дуже сильно віддаляє від фігури мрії. Особливо це стосується сендвічів з білим і свіжим хлібом. Бутерброди не дають організму заряд бадьорості, а лише постачають порціями порожніх калорій, які відкладаються на талії і стегнах. Краще замінити їх кашами, урізноманітнивши їх ягодами і фруктами.

До речі, нещодавно ми писали про те, як схуднути без обмежень в їжі.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про смачну крем-суп з цвітної капусти з рибою.

Раніше вченими доведено ефективність високоуглеводной дієти.

Відео: (video.rbc.ua)

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