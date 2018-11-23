Учеными доказана эффективность высокоуглеводной диеты

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Исследователи считают, что низкоуглеводные диеты могут привести к снижению умственной активности

Ученые в ходе многолетних исследований пытались определить лучшую диету, которая поможет поддерживать организм в тонусе, а тело в его естественных рамках. Раньше это была низкоуглеводная диета, однако она подходит не всем, требует определенного режима питания и большой выдержки. Исследователи из Центра Чарльза Перкинса в Сиднейском университете в Австралии решили опробовать низкобелковую диету с высоким содержанием углеводов и доказали, что она может заменить питание с низким содержанием калорий и при этом быть такой же полезной. Об этом рассказывает Medical News Today.

В исследовании участвовало две группы мышей — одна потребляла пищу без ограничения углеводов, у другой ученые уменьшили потребление калорий на 20 процентов. Доктор наук Дэвид Вал и его коллеги получали углеводы и белок из крахмала — тип белка, обычно встречающегося в молочных продуктах.

После эксперимента ученые проверили у мышей состояние гиппокампа — области мозга, вовлеченной в формирование памяти и являющейся первой частью мозга, которая подвергается нейродегенеративным заболеваниям, таким как болезнь Альцгеймера. С помощью лабиринтов и тестов они оценили умственные способности и память грызунов. Результаты показали небольшие улучшения у обеих групп мышей, но в группе с низкобелковой диетой и с высоким содержанием углеводов процент улучшения был больше.

"В настоящее время нет эффективных фармацевтических препаратов для лечения слабоумия, но мы можем сдерживать развитие этих заболеваний, и сейчас начинаем разрабатывать диеты, которые помогут замедлить процесс старения мозга", — комментирует доктор наук Дэвид Вал.

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Видео: (video.rbc.ua)