Как похудеть без ограничений в еде: волюметрическая диета

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Волюметрическая диета была популярной еще 10 лет назад, но сейчас на нее взглянули по-новому

Кушать сколько угодно и не толстеть — звучит как недостижимая мечта любой девушки. Еще 10 лет назад диета Барбары Роллс, автора книги The Volumetrics Eating Plan (Волюметрическая диета) была популярной в США, но со временем не ее место пришли новые открытия в области планирования пищи. В последнее время многие звезды вернулись к принципам волюметрической диеты. Эта диета входит в топ-5 лучших диет, LITE разобрался в чем ее преимущество.

Барбара Роллс — доктор философских наук, профессор наук в области питания и ожирения, исследователь в Университете штата Пенсильвания. Волюметрическая диета, разработка которой принадлежит этой исследовательнице, входит в топ-5 лучших диет в США. Она получила высокие баллы от экспертов по питанию за то, что является безопасной, эффективной и результативной в долгосрочной перспективе.

Волюметрическая система питания выступает против отказа от еды во время диеты и предлагает замещать опасные для фигуры продукты на безопасные. Безопасные продукты можно есть в неограниченном количестве, опираясь на список Роллс.

Диетолог акцентирует внимание на том, что чувство насыщения приходит не от количества полученных калорий, а от объема пищи. Например, чтобы утолить голод, половинки шоколадки будет недостаточно, а вот килограмма помидоров — вполне. При этом количество калорий у этих двух продуктов будет одинаковым.

Диетолог разделяет продукты на четыре категории:

1. Овощи и фрукты, не содержащие крахмал, а также жидкие супы. Их можно употреблять в неограниченных количествах. Смысл в том, что если продукт содержит большое количество воды и имеет большой вес, то он малокалориен.

2. Цельнозерновые крупы, нежирные сорта мяса и рыбы и молочные продукты с умеренным содержанием жирности. Их можно употреблять в достаточном количестве. Сюда же можно добавить крахмалистые овощи и фрукты.

3. Хлеб, жирное мясо и сыр. Их можно употреблять небольшими порциями.

4. Орехи, сладости, а также жареная и жирная пища. Эти продукты опасны для фигуры, их стоит минимизировать.

Барбара Роллс предлагает, как можно чаще заменять продукты из группы 3 или 4 на продукты из группы 1 или 2. При этом полностью исключать продукты из двух последних групп категорически запрещается.

Так же, диетолог рекомендует подвергать продукты минимальной термической обработке, тем самым сохраняя их объем и витаминную ценность. Находясь на диете, нужно контролировать поступление кальция в организм. Оно должно быть на достаточном уровне.

Напомним, что ранее мы рассказывали о вкусном крем-супе из цветной капусты с рыбой.

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Видео: (video.rbc.ua)