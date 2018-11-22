Крем-суп из цветной капусты с рыбой: вкусный и сытный обед

Фото: (pixabay.com)

Также в блюдо добавляется оливковое масло

Известная украинская диетолог Светлана Фус поделилась полезным рецептом крем-супа из цветной капусты с рыбой и оливковым маслом, который не только вкусно насытит, но также и хорошо укрепит здоровье. Соответствующий пост опубликован в Facebook.

"Цветная капуста в качестве основы для крем-супа используется чаще, чем ее белокочанная родственница. Ингредиенты для такого супа могут варьироваться, но чаще всего в дополнение к ней идут картофель, морковь, сливки и оливковое масло", - отметила диетолог.

Фото: (facebook.com/svetlanafus)

Крем-суп из цветной капусты с рыбой и оливковым маслом, ингридиенты:

цветная капуста - 400 г

морковь - 100 г

репчатый лук - 50 г

чеснок - 20 г

сливки 10% - 100 мл

оливковое масло - 5 г

вода - 100 мл

соль - 5 г

перец - 1 г

филе любой рыбы - 40 г

проростки и мини-шпинат для украшения

Крем-суп из цветной капусты с рыбой и оливковым маслом, способ приготовления:

Почистить лук, морковь, чеснок и произвольно нарезать. Выложить все нарезанные ингредиенты в кастрюлю, притомить на масле, в конце добавить разделенную на соцветия капусту. Залить содержимое кастрюли сливками, водой и варить до готовности. Измельчить все блендером до однородной консистенции, после чего посолить и поперчить. Филе рыбы отварить до готовности Выложить филе на тарелку, залить супом, затем добавить каплю масла. Украсить проростками и мини-шпинатом.

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Видео: РБК-Украина