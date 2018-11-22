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Крем-суп из цветной капусты с рыбой: вкусный и сытный обед

Lite » Еда 22.11.2018 - 19:03
Крем-суп из цветной капусты с рыбой: вкусный и сытный обед
Фото: (pixabay.com)

Также в блюдо добавляется оливковое масло

Известная украинская диетолог Светлана Фус поделилась полезным рецептом крем-супа из цветной капусты с рыбой и оливковым маслом, который не только вкусно насытит, но также и хорошо укрепит здоровье. Соответствующий пост опубликован в Facebook.

"Цветная капуста в качестве основы для крем-супа используется чаще, чем ее белокочанная родственница. Ингредиенты для такого супа могут варьироваться, но чаще всего в дополнение к ней идут картофель, морковь, сливки и оливковое масло", - отметила диетолог.

Крем-суп из цветной капусты с рыбой: вкусный и сытный обедФото: (facebook.com/svetlanafus)

Крем-суп из цветной капусты с рыбой и оливковым маслом, ингридиенты:

  • цветная капуста - 400 г
  • морковь - 100 г
  • репчатый лук - 50 г
  • чеснок - 20 г
  • сливки 10% - 100 мл
  • оливковое масло - 5 г
  • вода - 100 мл
  • соль - 5 г
  • перец - 1 г
  • филе любой рыбы - 40 г
  • проростки и мини-шпинат для украшения

Крем-суп из цветной капусты с рыбой и оливковым маслом, способ приготовления:

  1. Почистить лук, морковь, чеснок и произвольно нарезать.
  2. Выложить все нарезанные ингредиенты в кастрюлю, притомить на масле, в конце добавить разделенную на соцветия капусту.
  3. Залить содержимое кастрюли сливками, водой и варить до готовности.
  4. Измельчить все блендером до однородной консистенции, после чего посолить и поперчить.
  5. Филе рыбы отварить до готовности
  6. Выложить филе на тарелку, залить супом, затем добавить каплю масла.
  7. Украсить проростками и мини-шпинатом.

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Видео: РБК-Украина

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