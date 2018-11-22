Крем-суп из цветной капусты с рыбой: вкусный и сытный обед
Фото: (pixabay.com)
Также в блюдо добавляется оливковое масло
Известная украинская диетолог Светлана Фус поделилась полезным рецептом крем-супа из цветной капусты с рыбой и оливковым маслом, который не только вкусно насытит, но также и хорошо укрепит здоровье. Соответствующий пост опубликован в Facebook.
"Цветная капуста в качестве основы для крем-супа используется чаще, чем ее белокочанная родственница. Ингредиенты для такого супа могут варьироваться, но чаще всего в дополнение к ней идут картофель, морковь, сливки и оливковое масло", - отметила диетолог.
Фото: (facebook.com/svetlanafus)
Крем-суп из цветной капусты с рыбой и оливковым маслом, ингридиенты:
- цветная капуста - 400 г
- морковь - 100 г
- репчатый лук - 50 г
- чеснок - 20 г
- сливки 10% - 100 мл
- оливковое масло - 5 г
- вода - 100 мл
- соль - 5 г
- перец - 1 г
- филе любой рыбы - 40 г
- проростки и мини-шпинат для украшения
Крем-суп из цветной капусты с рыбой и оливковым маслом, способ приготовления:
- Почистить лук, морковь, чеснок и произвольно нарезать.
- Выложить все нарезанные ингредиенты в кастрюлю, притомить на масле, в конце добавить разделенную на соцветия капусту.
- Залить содержимое кастрюли сливками, водой и варить до готовности.
- Измельчить все блендером до однородной консистенции, после чего посолить и поперчить.
- Филе рыбы отварить до готовности
- Выложить филе на тарелку, залить супом, затем добавить каплю масла.
- Украсить проростками и мини-шпинатом.
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Видео: РБК-Украина