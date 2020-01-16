Перемены налицо: какие пластические операции делали Ким Кардашьян, Анджелина Джоли, Виктория Бекхэм и другие звезды

Ким Кардашьян, Анджелина Джоли и Виктория Бекхэм (коллаж: РБК-Украина)

Специалист раскрыл секреты звезд

Ким Кардашьян, Анджелина Джоли, Виктория Бекхэм, Ева Лонгория – эти знаменитые красотки всегда выглядят безупречно. А с возрастом, кажется, становятся только краше. И дело, разумеется, не только в генах. Многие из них честно рассказывают, что прибегают к услугам пластических хирургов. Другие, напротив, утверждают, что их красота природная. Выяснить правду, как обычно, смог профессионал. Звездные перемены во внешности взялся прокомментировать пластический косметолог Карл Тавберидзе в материале для издания Grazia. Также он дал свои рекомендации некоторым из них.

Бритни Спирс

Бритни спирс практически не делает процедур (фото:instagram.com/britneyspears)

38-летняя звезда, безусловно, старалась улучшить свою внешность – певица явно увеличивала губы, а также делала контурную пластику скул. Но, по словам эксперта, губы ей не следовало трогать, а вот овал лица вышел замечательный. На чем ей следовало бы сосредоточиться, так это на коррекции мимических морщинок с помощью ботокса, а также заполнении филлером области носогубных складок и носослезной борозды.

Николь Кидман

Николь часто корректирует внешность (фото: instagram.com/nicolekidman)

Николь Кидман в свои 52 года выглядит невероятно молодо. И в основном потому, что часто прибегает к инъекциям ботокса – это видно по области бровей, межбровью и лбу. Еще одна часть лица, которая явно поддавалась коррекции – подбородок, который у голливудской актрисы явно выражен.

Холли Берри

Актриса заслужила похвалы от специалиста (фото: instagram.com/halleberry)

Еще одна красотка, реальный возраст которой никогда не угадаешь – Холли Берри. По мнению специалиста, ее ухоженная увлажненная кожа явно говорит о том, что актриса обожает процедуры по биоревитализации. Косметологи ей явно попались хорошие, и ничего менять не стоит. Разве что добавить немного филлера в подбородок и скулы.

Крис Дженнер

Мама Кардашьян-Дженнер отличилась не слишком удачной пластикой (фото: instagram.com/krisjenner)

Мама знаменитых сестер Кардашьян-Дженнер – Крис – явно перестаралась с коррекцией скул. Из-за этого ее лицо буквально "кричит" о том, что она делала пластику. А вот филлер в верхнюю губу и еще инъекции в подбородок для симметрии ей явно не помешают.

Ева Лонгория

Ева часто делится секретами красоты (фото: instagram.com/evalongoria)

Звезда "Отчаянных домохозяек" явно делала инъекции ботокса для области межбровья и лба, а также использовала филлеры для области щек и скул. Что еще ей стоит сделать, так это заполнить носогубные складки и подбородок филлером. Другие свои секреты она раскрыла в недавнем блице.

Дженнифер Энистон

Актриса регулярно ухаживает за своей кожей (фото: instagram.com/instylemagazine)

50-летняя знаменитость любит ухаживать за собой и явно поклонница регулярных процедур мезотерапии. Об этом говорит ее увлажненная и ухоженная кожа. И они ей просто необходимы при ее профессии и явно выраженных мимических морщинках.

Виктория Бекхэм

Виктория "переделала" практически все (instagram.com/victoriabeckham)

Хотя 45-летняя звезда уверяет, что ее внешность – в основном результат правильного питания и косметологического ухода, специалист так явно не считает. По его словам, у экс-"перчинки" сделано буквально все: скулы, щеки, носослезная борозда, угол и овал лица, подбородок и губы. Осталось только приподнять уголки бровей.

Ким Кардашьян

Ким – пример удачной пластики (фото: instagram.com/kimkardashian)

У Insta-дивы одно из самых "косметологических" лиц среди знаменитостей. И, что немаловажно, сделано все действительно хорошо. Она использовала ботокс в зонах межбровья, лба и возле глаз, инъекции в носослезную борозду, "носогубки", корректировала щеки, скулы, овал лица, подборок и углы нижней челюсти. Единственное, что еще стоит сделать королеве соцсетей, по мнению профессионала, инъекции филлера в подбородок и углы челюсти. Тогда губы будут смотреться гармонично, а не казаться слишком большими.

Анджелина Джоли

Анджелина Джоли практически безупречна (фото: instagram.com/ralphandrusso)

Анджелина точно прибегала к использованию филлеров – вот откуда ее безупречные пухлые губы и объемные скулы. Также она явно не побрезговала инъекциями ботокса для зоны лба, межбровья и возле глаз. А чтобы стать еще красивее и выглядеть естественнее, ей бы не помешало сделать более аккуратным подбородок и проработать носогубную зону.

Шэрон Стоун

Шэрон выглядит отлично для своего возраста (фото: instagram.com/sharonstone)

61-летняя Шэрон выглядит очень натурально, что редкость для актрис ее возраста. Точно можно сказать, что она делает процедуры мезотерапии и биоревитализации. Еще бы ей стоило прибегнуть к блефаропластике, а еще инъекциям в области скул, подборка, носогубных складок и щек.