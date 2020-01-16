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Зміни очевидні: які пластичні операції робили Кім Кардашьян, Анджеліна Джолі, Вікторія Бекхем та інші зірки

Lite » Краса 16.01.2020 - 17:58
Зміни очевидні: які пластичні операції робили Кім Кардашьян, Анджеліна Джолі, Вікторія Бекхем та інші зірки
Знаменитості, які вдаються до пластичних процедур (колаж LITE)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

Спеціаліст розкрив секрети зірок

Кім Кардашьян, Анджеліна Джолі, Вікторія Бекхем, Єва Лонгорія – ці знамениті красуні завжди виглядають бездоганно. А з віком, здається, стають тільки красивішими. І справа, зрозуміло, не тільки в генах. Багато хто з них чесно розповів, що вдавався до послуг пластичних хірургів. Інші, навпаки, стверджують, що їхня краса природня. З'ясувати правду, як зазвичай, зміг професіонал. Зоряні зміни в зовнішності взявся прокоментувати пластичний косметолог Карл Тавберідзе в матеріалі для видання Grazia. Також він дав свої рекомендації деяких з них.

Брітні Спірс

Зміни очевидні: які пластичні операції робили Кім Кардашьян, Анджеліна Джолі, Вікторія Бекхем та інші зіркиБрітні спірс практично не робить процедур (фото:instagram.com/britneyspears)

38-річна зірка, безумовно, намагалася поліпшити свою зовнішність – співачка явно збільшувала губи, а також робила контурну пластику скул. Але, за словами експерта, губи їй не слід було чіпати, а ось овал обличчя вийшов чудовий. На чому їй варто було б зосередитися, так це на корекції мімічних зморшок за допомогою ботокса, а також заповненні филлером області носогубних складок і нососльозової борозни.

Ніколь Кідман

Зміни очевидні: які пластичні операції робили Кім Кардашьян, Анджеліна Джолі, Вікторія Бекхем та інші зіркиНіколь часто змінює зовнішність (фото: instagram.com/nicolekidman)

Ніколь Кідман у свої 52 роки неймовірно виглядає молодо. І в основному тому, що часто вдається до ін'єкцій ботокса – це видно по області брів, міжбрів'ю і лобі. Ще одна частина лиця, яка явно піддавалася корекції – підборіддя, що у голлівудської актриси явно виражено.

Холлі Беррі

Зміни очевидні: які пластичні операції робили Кім Кардашьян, Анджеліна Джолі, Вікторія Бекхем та інші зіркиАктриса заслужила похвалу від спеціаліста (фото: instagram.com/halleberry)

Ще одна красуня, реальний вік якої ніколи не вгадаєш – Холлі Беррі. На думку фахівця, її доглянута зволожена шкіра явно говорить про те, що актриса обожнює процедури по біоревіталізації. Косметологи їй явно попалися хороші, і нічого змінювати не варто. Хіба що додати трохи філера в підборіддя і вилиці.

Кріс Дженнер

Зміни очевидні: які пластичні операції робили Кім Кардашьян, Анджеліна Джолі, Вікторія Бекхем та інші зіркиМама Кардашьян-Дженнер відзначилася не надто вдалою пластикою (фото: instagram.com/krisjenner)

Мама знаменитих сестер Кардашьян-Дженнер – Кріс – явно перестаралася з корекцією скул. Через це її обличчя буквально "кричить", що вона робила пластику. А ось філлер в верхню губу і ще ін'єкції в підборіддя для симетрії їй явно не завадять.

Єва Лонгорія

Зміни очевидні: які пластичні операції робили Кім Кардашьян, Анджеліна Джолі, Вікторія Бекхем та інші зіркиЄва часто ділиться секретами краси (фото: instagram.com/evalongoria)

Зірка "Відчайдушних домогосподарок" явно робила ін'єкції ботоксу для області міжбрів'я і чола, а також використовувала філери для області щік та підборіддя. Що ще їй варто зробити, так це заповнити носогубні складки і підборіддя філлером. Інші свої секрети вона розкрила в недавньому бліці.

Дженніфер Еністон

Зміни очевидні: які пластичні операції робили Кім Кардашьян, Анджеліна Джолі, Вікторія Бекхем та інші зірки Актриса регулярно доглядає за своєю шкірою (фото: instagram.com/instylemagazine)

50-річна знаменитість любить доглядати за собою і явно прихильниця регулярних процедур мезотерапії. Про це говорить її зволожена і доглянута шкіра. І вони їй просто необхідні при її професії і явно виражених мімічних зморшках.

Вікторія Бекхем

Зміни очевидні: які пластичні операції робили Кім Кардашьян, Анджеліна Джолі, Вікторія Бекхем та інші зіркиВікторія "переробила" практично все (instagram.com/victoriabeckham)

Хоча 45-річна зірка запевняє, що її зовнішність – в основному результат правильного харчування і косметологічного догляду, фахівець так явно не вважає. За його словами, у екс-"перчинки" зроблено буквально все: вилиці, щоки, нососльозова борозна, кут і овал обличчя, підборіддя й губи. Залишилося тільки підняти куточки брів.

Кім Кардашьян

Зміни очевидні: які пластичні операції робили Кім Кардашьян, Анджеліна Джолі, Вікторія Бекхем та інші зіркиКім приклад вдалої пластики (фото: instagram.com/kimkardashian)

У Insta-діви одне із найбільш "косметологічних" обличь серед знаменитостей. І, що важливо, зроблено все дійсно добре. Вона використовувала ботокс в зонах міжбрів'я, лоба і біля очей, ін'єкції в нососльозову борозну, "носогубки", коригувала щоки, вилиці, овал обличчя, кути нижньої щелепи. Єдине, що ще варто зробити королеві соцмереж, на думку професіонала, ін'єкції філера в підборіддя і кути щелепи. Тоді губи будуть виглядати гармонійно, а не здаватимуться занадто великими.

Анджеліна Джолі

Зміни очевидні: які пластичні операції робили Кім Кардашьян, Анджеліна Джолі, Вікторія Бекхем та інші зіркиАнджеліна Джолі практично бездоганна (фото: instagram.com/ralphandrusso)

Анджеліна точно вдавалася до використання філерів – ось звідки її бездоганні пухкі губи і об'ємні вилиці. Також вона явно не погребувала ін'єкціями ботокса для зони чола, міжбрів'я і біля очей. А щоб стати ще красивішою і виглядати природніше, їй би не завадило зробити більш акуратним підборіддя і опрацювати носогубную зону.

Шерон Стоун

Зміни очевидні: які пластичні операції робили Кім Кардашьян, Анджеліна Джолі, Вікторія Бекхем та інші зіркиШерон виглядає відмінно для свого віку (фото: instagram.com/sharonstone)

61-річна Шерон виглядає дуже натурально, що рідкість для актрис її віку. Точно можна сказати, що вона робить процедури мезотерапії і біоревіталізації. Ще б їй варто було б вдатися до блефаропластики, а ще ін'єкцій в області вилиць, підборіддя, носогубних складок і щік.

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