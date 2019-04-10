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Код молодости: 5 актрис за 50, которые восхищают неувядающим внешним видом

Lite » Красота 10.04.2019 - 19:29
Код молодости: 5 актрис за 50, которые восхищают неувядающим внешним видом
Синди Кроуфорд (фото: instagram.com/cindycrawford)
Ольга Турчаникова
Журналист LITE

Любуемся вечно молодыми актрисами и исследуем их секреты

Казалось бы, кого сегодня удивишь молодостью и красотой? К услугам звезд – самые разнообразные и эффективные процедуры и методики. Но, согласитесь, отчаянные попытки многих голливудских селебрити удержать молодость любой ценой носят явно провальный характер. В то время как актрисы из нашей подборки, кажется, время просто остановили. Изучаем секреты неувядающих "красавиц за 50", которые могут дать фору многим более юным знаменитостям.  

Сальма Хайек

Сальма Хайек

Сальма Хайек

52-летняя Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)

С трудом верится, что Сальма дебютировала в кино в еще в 1989-м году. Тогда мексиканской актрисе было 23. В этом году ей исполнится 53, и она может похвастаться успешной карьерой, счастливым браком, а еще – неувядающей внешностью. Чтобы понять, что помогает ей так хорошо выглядеть, достаточно заглянуть на страницу актрисы Instagram. Она всегда активна, весела, на столе у нее множество полезных блюд, а в косметичке – кремы собственного производства Nuance. По словам актрисы, она не прибегала к инъекциям красоты и не боится старости. Но ей она, похоже, и не грозит.

Холли Берри    

Холли Берри    

Холли Берри    

52-летняя Холли Берри (фото: instagram.com/halleberry)

Стройная фигура, рельефные мышцы, упругая кожа и масса энергии – главные характеристики 52-летней американской актрисы, которыми она восхищает мировую общественность и миллионную армию подписчиков в Instagram. Но, в отличие от Сальмы, которая любит позволить себе вкусности, Холли более строга к тому, что у нее в тарелке. Из-за проблем со здоровьем она еще в юности отказалась от сахара, мучного и жирных продуктов. Ее постоянные спутники: много овощей, фруктов, нежирного мяса и чистой пиьевой воды. А еще – регулярные тренировки и йога.     

Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд

53-летняя Синди Кроуфорд (фото: instagram.com/cindycrawford)

Многие из нас помнят ее еще из детства. Самая роскошная и неотразимая супермодель, пик славы которой пришелся на 90-е, до сих пор считается эталоном женской красоты. И поверить, что в феврале ей исполнилось 53 года, просто невозможно. По словам Синди, чтобы оставаться такой свежей и неувядающей, она не делает ничего особенного. Если, конечно, не считать "особенными" правильное питание, регулярный спорт, качественный уход за кожей и позитивный взгляд на мир, которые вошли  у нее в привычку.

Элизабет Херли

Элизабет Херли

Элизабет Херли

53-летняя Элизабет Херли (фото: instagram.com/elizabethhurley1)

53-летняя британская актриса, модель и продюсер прославилась не столько ролями, сколько романом с Хью Грантом и яркой необычной внешностью. Ее она продолжает эксплуатировать до сих пор. Так, недавно пор Элизабет основала свой бренд купальников Elizabeth Hurley Beach и, конечно же, рекламировать их стала сама. Нужно сказать, это ей удается просто отлично: на фото звезда демонстрирует роскошное тело и общий сияющий внешний вид. В чем ее секрет? Простая еда, регулярная растяжка и активность, общение с семьей, а еще – расслабляющая ванная по вечерам.

Джулия Робертс

Джулия Робертс

Джулия Робертс

51-летняя Джулия Робертс (фото: instagram.com/juliaroberts)

Безупречная "фирменная" улыбка, выразительный живой взгляд и копна пышных волос – такой была Джулия Робертс в прославившем ее на весь мир фильме "Красотка", такой она осталась и по сей день. Никаких особых секретов у "pretty woman" всех времен нет. Она не представляет своей жизни без пасты и десертов, пьет кофе и вино. Но старается, чтобы количество полезных продуктов  все же преобладало. Также она уверена: спорт и активность хороши до той поры, пока приносят удовольствие. А еще она любит разнообразные косметические процедуры и грамотный уход за собой, но не признает переборов и явной пластики.

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