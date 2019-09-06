50-летняя Дженнифер Энистон раскрыла секреты молодости и рассказала о главных ошибках в уходе

Дженнифер Энистон (фото: instagram.com/instylemagazine)

Актриса стала героиней нового номера InStyle

Дженнифер Энистон стала героиней октябрьского выпуска американского журнала InStyle, посвященного красоте. В свои 50 лет голливудская звезда выглядит столь роскошно, что создатели номера не смогли определиться с одной обложкой, выпустив сразу 5.

"Последние 25 лет Дженнифер Энистон была маяком американского гламура, и теперь она расширяет свои границы. В серии из пяти обложек газетных киосков (просто попытайтесь определить понравившуюся) она демонстрирует культовые образы 60-х и 70-х годов…", – так обосновали свой выбор главного героя кавер-стори редактора глянца.

Дженнифер выглядит просто потрясающе (фото: instagram.com/instylemagazine)

Для фотосессии звезде подобрали массу стильных нарядов. Она блистает в розовом плаще Fendi, белом брючном костюме от Saint Laurent, черном бюстгальтере DKNY, а дополняют все украшения с драгоценными камнями от Chanel и аксессуары Giorgio Armani. Стройная фигура знаменитости легко позволяет ей преподнести каждый из них, превратившись в настоящую фешн-икону. Но главной темой номера стала все же неувядающая внешность звезды и секреты ее молодости и красоты.

Актриса поделилась правилами своего ухода (фото: instagram.com/instylemagazine)

"Когда мне исполнилось пятьдесят, я подумала: "Ну и цифра!", – говорит Энистон, – Пожалуй, это все, что изменилось. Физически я чувствую себя просто невероятно. И мне кажутся странными выражения типа "Ты выглядишь потрясающе для своего возраста". Я думаю, что нам нужно установить этикет вокруг этого диалога и остановить словоблудие".

Каждый может приобрести понравившуюся обложку (фото: instagram.com/instylemagazine)

Главным своим секретом она называет регулярное увлажнение кожи и грамотный уход. По словам актрисы, она страстная поклонница бьюти-ритуалов, может перечислит массу процедур от любимых косметологов, а уход давно превратился для нее в настоящую идею фикс. "Я думаю, это потому, что моя мама посоветовала мне начать увлажнять кожу, когда мне исполнилось 15 лет", – говорит Дженнифер. "Я использую Aveeno с подросткового возраста". К слову, в 2013-м году она стала лицом этого американского бренда.

Дженнифер признается, что чувствует себя просто великолепно (фото: instagram.com/harpersbazaarus)

Помимо внешнего ухода, она не забывает и о "внутреннем" наполнении. Энистон начинает свой день со стакана сока сельдерея, а в течение дня пьет также специальные пищевые добавки с комплексом необходимых организму минералов.

Главным своим бьюти-недочетом Энистон считает то, что игнорировала солнцезащитный крем, когда она была моложе. Но она надеется, что ее хорошие гены восторжествуют. "У моей бабушки в 98 лет была потрясающе мягкая, великолепная кожа, и она просто наносила оливковое масло на тело".