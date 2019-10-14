Как отрастить длинные волосы: 7 главных правил

Эксперт дала советы желающим иметь длинную шевелюру
Хотите отрастить длинные волосы, но никак не получается? Попроуйте взять на вооружение эти эффективные советы, которые были опубликованы в Instagram-аккаунте me.and.more, где девушка делится своими секретами стройности и красивой шевелюры.
7 правил, чтобы отрастить волосы:
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1. Изучаем проблему: если волосы выпадают, проблемы с кожей, не растут, очень тонкие, безжизненные - идём к трихологу, проходим обследование.
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2. Как и все в нашем организме, рост волос так же зависит от питания, поэтому стараемся питаться полноценно: не забываем про продукты, богатые омегой-3, витамином D и белком. (Семга, желтый болгарский перец, семечки, батат, авокадо, Яйца, миндаль).
Иллюстративное фото (pexels.com)⠀
3. Подрезаем волосы только по мере необходимости, у каждого свой срок, но дайте волосам отрасти! (я подравниваю кончики раз в 6-8 мес)
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4. Не паникуем: волосы в месяц отрастают примерно на 1-1,5 см, поэтому не стоит переживать, что они не растут, сделайте фото до/после с интервалом 2-3 месяца. За неделю точно не увидите результат.
Иллюстративное фото (pexels.com)⠀
5. Подбираем правильный уход: шампуни, кондиционеры, маски и масла. Все эти 4 пункта должны быть. Уход подбирается индивидуально. Что касаемо меня, я всегда читаю составы, к примеру, никогда не использую те, где есть силикон. Был горький опыт мочалки на голове. Больше не хочу.
Иллюстративное фото (pexels.com)⠀⠀
6. После мытья волос не трем их, завернули в полотенце и всё! Не мучайте и не травмируйте.
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7. Обратите внимание на фен: в нем должны быть температурные режимы. Волосы сушим ТОЛЬКО сверху вниз по росту волос.
Иллюстративное фото (pexels.com)⠀
Напомним, бьюти-блогер Ирина Шарк перечислила 5 самых популярных ошибок в уходе за волосами.
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