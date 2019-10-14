Як відростити довге волосся: 7 головних правил

Ілюстративне фото (pexels.com)

Експерт дала поради бажаючим мати довгу шевелюру

Хочете відростити довге волосся, але ніяк не виходить? Попроуйте взяти на озброєння ці ефективні поради, які були опубліковані в Instagram-акаунті me.and.more, де дівчина ділиться своїми секретами стрункості і красивою шевелюри.

7 правил, щоб відростити волосся:

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1. Вивчаємо проблему: якщо волосся випадає, проблеми з шкірою, не росте, дуже тонке, мляве - йдемо до трихолога, проходимо обстеження.

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2. Як і все в нашому організмі, ріст волосся так само залежить від харчування, тому намагаємося харчуватися повноцінно: не забуваємо про продукти, багаті омегою-3, вітаміном D і білком. (Сьомга, жовтий болгарський перець, насіння, батат, авокадо, Яйця, мигдаль).



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

3. Підрізаємо волосся тільки в міру необхідності, у кожного свій термін, але дайте волоссю відрости! (я підрівнюю кінчики раз в 6-8 міс)

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4. Не панікуємо: волосся в місяць відростає приблизно на 1-1,5 см, тому не варто переживати, що воно не росте, зробіть фото до/після з інтервалом 2-3 місяці. За тиждень точно не побачите результат.

Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

5. Підбираємо правильний догляд: шампуні, кондиціонери, маски і масла. Всі ці 4 пункту повинні бути. Догляд підбирається індивідуально. Що стосується мене, я завжди читаю склади, приміром, ніколи не використовую ті, де є силікон. Був гіркий досвід мочалки на голові. Більше не хочу.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀⠀

6. Після миття волосся не тремо його, загорнули в рушник і все! Не мучте і не травмуйте.

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7. Зверніть увагу на фен: у ньому повинні бути температурні режими. Сушимо волосся ТІЛЬКИ зверху вниз по зростанню волосся.

Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

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